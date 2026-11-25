Čini se da je četvorogodišnji sin Rafaela Nadala već naslijedio očevu ljubav prema sportu.

Sin teniskog šampiona, koji je izgledao preslatko u elegantnoj košulji, imao je neprocjenjivu reakciju kada je Džud Belingem u drugom poluvremenu postigao spektakularan gol i doveo španski tim u vođstvo od 2:1.

Rafael Mlađi širom je otvorio oči i ostao otvorenih usta od nevjerice, a zatim je ushićeno proslavio pogodak sa ocem, koji je u novembru zvanično postao član Upravnog odbora Real Madrida. Na licu Nadalovog nasljednika pojavio se osmijeh dok su istovremeno počeli da aplaudiraju, a dečak je pobjednički podigao ruku u vazduh.

Prošle nedjelje, Rafaelova supruga Marija Fransiska Pereljo, sa kojom je u braku od 2019. godine, pridružila se suprugu i njihovom starijem sinu na utakmici na kojoj je Real Madrid savladao Seltu iz Viga na stadionu Santijago Bernabeu.

Par, koji ima i jednogodišnjeg sina Migela, trudi se da djecu drži podalje od očiju javnosti, pa se rijetko pojavljuju zajedno u javnosti, a porodične fotografije povremeno dijele na društvenim mrežama, piše B92.