Autor:ATV redakcija
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Folk zvijezda Dragana Mirković snimila je novu pjesmu koja nosi naziv "Drina".
Folk zvijezda Dragana Mirković snimila je novu pjesmu koja nosi naziv "Drina".
Od objavljivanja "Inicijala", njene posljednje pjesme, prošle su gotovo dvije godine, a Draganinu novu pjesmu publika će moći da čuje u četvrtak, 19. novembra, tačno u podne, na njenom zvaničnom Jutjub kanalu.
"Drina" je priča o ljubavi i zajedništvu, a u njenim stihovima Dragana pominje čitav region, prenosi Grand.
Emocija pjesme pretočena je i u spot koji potpisuje Dejan Milićević, a koji je sniman tokom ljeta u Višegradu.
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“Dragi moji, mogu sa zadovoljstvom da vam kažem da ćete u četvrtak, 19. novembra, u podne imati priliku da čujete moju novu pjesmu ‘Drina’ na mom YouTube kanalu. Voli vas vaša Dragana Mirković”, navela je ona.
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