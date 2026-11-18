Folk zvijezda Dragana Mirković snimila je novu pjesmu koja nosi naziv "Drina".

Od objavljivanja "Inicijala", njene posljednje pjesme, prošle su gotovo dvije godine, a Draganinu novu pjesmu publika će moći da čuje u četvrtak, 19. novembra, tačno u podne, na njenom zvaničnom Jutjub kanalu.

"Drina" je priča o ljubavi i zajedništvu, a u njenim stihovima Dragana pominje čitav region, prenosi Grand.

Emocija pjesme pretočena je i u spot koji potpisuje Dejan Milićević, a koji je sniman tokom ljeta u Višegradu.

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Vijest o premijeri pjevačica je podijelila s publikom.

“Dragi moji, mogu sa zadovoljstvom da vam kažem da ćete u četvrtak, 19. novembra, u podne imati priliku da čujete moju novu pjesmu ‘Drina’ na mom YouTube kanalu. Voli vas vaša Dragana Mirković”, navela je ona.