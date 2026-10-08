"Srušila" Instagram: Fatalna Brazilka pozirala gotovo naga

Proslavljena manekenka Alesandra Ambrosio (45) već neko vrijeme uživa u ljubavi sa Bakom Palmerom, nedavno su se i vjerili na romantičnom odmoru, a sada je iskoristila početak jeseni i napravila „haos“ na društvenim mrežama.

Iako zgodna Brazilka često hipnotiše provokativnim objavama, a bikini je njen zaštitni znak, sada je objavila potpuno golišave fotografije. U objavi koju je podijelila, Alesandra je pozirala gotovo naga, noseći samo crni tanga bikini koji je ostavljao malo toga mašti. Dok je plutala na leđima, grudi je prekrila rukama.

„Kćerka sunca, ljubavnica mora“, napisala je 45-godišnja manekenka uz seriju izazovnih fotografija.

Čini se da joj se na putovanju pridružio i vjerenik Bak Palmer, pošto je označila zajednički Instagram nalog na kojem bilježe svoja putovanja. Objava je odmah privukla pažnju njenih pratilaca, koji su u komentarima nizali komplimente na račun provokativnih fotografija.