Supruga Darka Lazića otkrila kako se bore nakon porodične tragedije: Jednu stvar zamjera pjevaču

Kaća je progovorila o porodičnom životu u Brestaču, ali i danima koje provodi sa Darkovom majkom Brankom, kao i sa Draganovom udovicom Ivanom.

Stil Čizme koje su nekada svi obožavali sada su ponovo broj jedan u svijetu mode

"Nedavno je Darko okačio snimke gdje Branka i on spremaju papriku, a ja sam bila zadužena za džem. Srna je tu glavni majstor. Često smo svi zajedno i živimo kuća do kuće, a djeca od Darkovog brata su stalno kod nas i mi smo kod njih i Srna jako voli da se igra sa njima. Volim što živim u selu i u toj našoj slijepoj ulici gdje su naše dvije kuće i imamo svoju privatnost i ne brinemo se ni za šta i tu sam svoj na svome", rekla je Katarina i dodala:

"Ivana i ja živimo jedna pored druge i viđamo se svaki dan i u super smo odnosima. Tu smo stalno svi zajedno i jedni drugima pomažemo. Vjerujem da je njemu lakše što smo svi tu, jer to je njegova porodica, a meni je naravno lakše jer nisam sama, ni Srna nije sama i ima sestre koje su svaki dan sa njom i baš volim što sam tu", rekla je Katarina.

Otkrila šta zamjera Darku

Katarinin muž je jedan od najtraženijih pjevača na domaćoj muzičkoj sceni, zbog čega je, kao i mnoge njegove kolege, zamijenio noć za dan, a njoj to smeta.

Auto-moto Ovi automobili gotovo da nemaju razloga da idu u servis

"Kad je kući zamjeram mu što puno spava, ali on ističe da je umoran. Pokušavam da mu objasnim da mora da promijeni ritam. Znam da je to zbog njegovog posla, ali nezgodno je tako radnim danima i onda ne može ni organizam da funkcioniše - istakla je ona i dodala:

- Sa Darkom sam išla jedne godine na svaki nastup, spavala koliko su i oni spavali i mislim da su svi oni malo razmaženi. Svako može kad hoće, samo malo manje poslije svirke da sjede u kafani i sigurno je Darko jedan od tih - ističe Katarina Lazić za Blic.