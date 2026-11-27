Pjevačica Suzana Jovanović javno je govorila o neprijatnoj situaciji kroz koju je prošla tokom braka sa Sašom Popovićem, kada je, kako tvrdi, jedna koleginica sa estrade pokušala da naruši njihov odnos.

Sve je počelo telefonskim pozivom nepoznatog muškarca, koji joj je iznio šokantne tvrdnje, a slučaj je na kraju završio i pred policijom.

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Suzana je o ovoj situaciji govorila u emisiji kod Ognjena Amidžića, gdje je ispričala da ju je pozvao muškarac koji je tvrdio da su njih dvoje bili u vezi, kao i da mu duguje novac.

"Zvoni meni telefon i zove me tip: "Zdravo Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom dao sam ti 2.500 maraka" - prisjetila se pjevačica.

Umjesto da se uplaši, Suzana je odmah uključila spikerfon i poziv prosledila suprugu Saši Popoviću.

"Evo moj muž", rekla je ona, nakon čega je Saša preuzeo razgovor. Muškarac sa druge strane žice tada je počeo da zamuckuje.

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Međutim, supružnici nisu željeli da pređu preko onoga što su smatrali pokušajem podmetanja, pa su skenirali broj telefona i podnijeli krivičnu prijavu zbog uznemiravanja.

Policija otkrila da iza svega stoji koleginica

Kako je Suzana ispričala, policija je ubrzo identifikovala muškarca koji ju je pozivao, a inspektor joj je potvrdio da je u čitav slučaj umiješana osoba sa estrade.

"Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane iks osoba", rekla je Suzana, koja je priznala da zna o kome je riječ, ali nije željela javno da otkrije identitet koleginice.

Pjevačica je objasnila i šta je, prema njenom mišljenju, bio cilj čitave situacije.

"Cilj je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja znam ko je", ispričala je ona.

Dodala je da je moguće da je u pitanju bila ljubomora, odnosno da je nekome smetalo što je Saša Popović bio posvećen samo njoj.

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"Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od djevojke do djevojke, a ne samo sa jednom ženom", rekla je Suzana.

Istakla je da nikada nije iznevjerila supruga, čak ni pomislila na prevaru, te da je za nju brak uvijek bio svetinja.

(Telegraf)