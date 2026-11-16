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Tošetovu naljepšu baladu napisao je ubica u zatvoru

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АТВ редакција
16.11.2026 20:33

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Pjevač Toše Proeski drži mikrofon u ruci tokom nastupa.
Foto: YouTube/Screenshot/Marjan T.

Iza jednog od najvećih hitova pokojnog Tošeta Proeskog, čuvene balade "Soba za tugu", krije se potresna životna priča čovjeka koji je stihove napisao iza zatvorskih rešetaka, nakon što je počinio ubistvo.

Iako je Toše tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007. godine, sjećanje na njega i dalje živi kroz njegove pjesme, koje publika sluša sa istom emocijom kao i prije mnogo godina.

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Naime, tekst za "Sobu za tugu" napisao je muškarac koji je u tom trenutku služio zatvorsku kaznu. Iza rešetaka se našao zbog teškog zločina – ubistva ljubavnika svoje supruge.

Njegovi stihovi, prožeti bolom i teškim emocijama, nekako su dospjeli do Tošetovog menadžera, koji je odmah prepoznao njihov potencijal i predložio pjevaču da ih pretoči u pjesmu. Toše je prihvatio prijedlog, a numera je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih hitova.

Ono što ovu priču čini još neobičnijom jeste činjenica da autor nije želio nikakvu novčanu nadoknadu za svoje stihove. Imao je samo jednu želju - da dobije posvetu na originalnom izdanju albuma.

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Njegov zahtjev je ispunjen, a tako je jedna tragična životna priča, nastala iza zatvorskih zidina, postala dio muzičke istorije i pjesma koja i danas izaziva snažne emocije kod publike.

(Kurir)

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Toše Proeski

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