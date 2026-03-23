Trudna kćerka popularnog pjevača

23.03.2026
16:00
Pjevačica Ksenija Knežević, poznata i kao bivša članica grupe "Hurricane", je trudna, a vijest o tome prenijeli su srpski mediji.
Ksenija se oglasila i otkrila da je u petom mjesecu trudnoće.
"Hvala vam puno, super se osjećam. Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mjesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava", rekla je Ksenija za domaće medije i dodala:
"Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću", ispričala je buduća majka.
