Pjevačica Mina Kostić otkrila je da će uskoro izgovoriti sudbonosno "da" svom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasperu, koji joj je bio najveći oslonac i podrška u najtežim životnim trenucima.

Iako je njihovu ljubav od samog početka pratio veliki interes javnosti, uz brojne komentare i predrasude, Mina ističe da nijednog trenutka nije sumnjala u njihovu vezu i emocije koje ih povezuju.

Gostujući u emisiji "Grand Specijal", Mina Kostić je potvrdila da zaljubljeni par uveliko pravi planove za veliko svadbeno veselje i otkrila tačan mjesec vjenčanja.

Stil Izgledaju skupo i luksuzno: Ove četiri boje kose su potpuni hit ove zime

Kako je sa osmijehom priznala, sudbonosno „da“ izgovoriće na proljeće, a na slavlju će okupiti i brojne kolege sa muzičke scene.

"On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje", otkrila je pjevačica, prenosi Kurir.