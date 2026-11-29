Jedna obožavateljka Harija Stajlsa hospitalizovana je nakon pada s balkona na njegovom koncertu u Melburnu. Žena u tridesetim godinama pala je s gornjeg nivoa stadiona Marvel, ali je u stabilnom stanju. Incident se dogodio dok se fotografisala s prijateljicama, piše LADbible.

Okolnosti pada

Incident se dogodio nakon što je Stajls završio nastup u sklopu turneje "Together, Together" i napustio scenu. Snimci koji su se proširili društvenim mrežama pokazuju trenutak u kojem žena pada s balkona na drugom spratu. Prema dostupnim informacijama, fotografisala se s grupom devojaka, izgubila ravnotežu i pala preko ograde.

Izjave svjedoka i hitnih službi

Portparol hitne pomoći države Viktorija potvrdio je da je ženi pomoć pružena na licu mjesta. "Hitna pomoć intervenisala je juče oko 23 sata nakon dojave o incidentu u četvrti Doklends. Timovi za hitne medicinske intervencije pregledali su i zbrinuli jednu osobu. Žena u tridesetim godinama, s povredama gornjeg i donjeg dijela tijela, prevezena je u bolnicu Alfred i u stabilnom je stanju", rekao je za 7News.

How to ruin the rest of your life in just four seconds... Harry Styles concert at Marvel Stadium Melbourne Australia 28th November 2026 Footage may be distressing for some viewers... #MarvelStadium #HarryStyles #fall #balcony https://t.co/ZIEpDYpG5I — Terin Mahsout (@TerinMahsout) November 29, 2026

Svjedok pada Bjanka Vicino ispričala je medijima da je čula vrisak iz publike, a mnogima je od šoka pozlilo. Njena sestra Džejmi Vicino dodala je da su posmatrale grupu djevojaka na gornjem nivou. "Djelovale su pijano i samo su neoprezno pokušavale da se fotografišu. Rekla bih da su tada svi gledali u njih jer su im ljudi dovikivali da se spuste", izjavila je.

Druga obožavateljka, koja se predstavila kao Samanta, rekla je za Herald Sun da je primijetila da su žena i njena prijateljica nestabilne na nogama neposredno prije pada. "Pala je unazad i prevrnula se. Dok je padala, pokušala je da se uhvati za ogradu, ali nije uspjela i sletjela je na leđa na sedište na prvom nivou. Srećom, u tom trenutku tamo niko nije sjedio", objasnila je.