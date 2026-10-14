Vera Matović otkrila kroz šta je prošla da bi stekla milione

Folk pjevačica Vera Matović decenijama važi za jednu od najtraženijih i najvrednijih estradnih umjetnica. Ipak, malo ko zna kroz kakve je sve teške trenutke i odricanja prošla tokom karijere kako bi stvorila bogatstvo u kojem danas uživa.

Njena raskošna vila na Dedinju, čija se vrijednost procjenjuje na više od dva miliona evra, prava je riznica umjetničkih slika i stila, ali Vera ističe da je do toga došla isključivo sopstvenim trudom.

Vera Matović godinama je gradila svoju karijeru, a iza uspjeha koji danas uživa stoje brojni nastupi, putovanja i odricanja. Iako je publika pamti po vedrini i energiji koju unosi na scenu, njen put do finansijske sigurnosti nije bio jednostavan. Pjevačica je, kako ističe, uvijek znala da je za dugoročan uspjeh potrebno mnogo više od popularnosti i dobrih pjesama. Za razliku od mnogih njenih kolega, koji su tokom karijere novac trošili na luksuz i skupocjen način života, Vera je birala drugačiji put.

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Njen prioritet bio je da ono što zaradi sačuva i uloži u nešto što će imati trajnu vrijednost. Upravo takav odnos prema novcu omogućio joj je da tokom godina stvori imovinu na koju je danas ponosna.

Iza života koji danas vodi kriju se i brojne situacije koje nisu bile nimalo lake. Nastupi pod šatorima, duga putovanja i neprospavane noći bili su dio svakodnevice tokom pojedinih perioda njene karijere. Pjevačica nije krila da je na tom putu nailazila na različite prepreke, ali je nastavila da radi i onda kada okolnosti nisu bile jednostavne. Posebno joj je važno to što je sve što posjeduje stekla bez oslanjanja na tuđu pomoć. Vera je više puta isticala značaj samostalnosti i odgovornog odnosa prema poslu, a njene reči pokazuju koliko joj znači činjenica da danas može da uživa u rezultatima svog rada.

"Nisam trošila novac na krpice, besna kola i skupocene provode, već sam svaki zarađeni dinar pametno investirala. Prošla sam kroz razne nedaće na terenu, pevala pod šatorima, putovala noćima bez sna i preživela razne opasnosti na putevima, ali sam znala šta mi je cilj. Danas sam ponosna što nikome ništa ne dugujem i što sam svojoj porodici obezbedila krov nad glavom bez ičije pomoći", izjavila je Vera.

Iako se danas njeno ime povezuje sa uspjehom i luksuznom nekretninom na jednoj od najpoznatijih beogradskih lokacija, Vera Matović ne zaboravlja godine koje su prethodile takvom životu. Njena priča svjedoči o tome koliko su upornost, rad i promišljeno raspolaganje novcem važni u izgradnji dugoročne sigurnosti.

Upravo zbog toga, kako poručuje, najveće zadovoljstvo pronalazi u činjenici da je sve što je stekla rezultat njenog rada i da iza sebe ima karijeru na koju može da bude ponosna.

(GrandTV)