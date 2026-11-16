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Zapaljen automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića

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АТВ редакција
16.11.2026 07:07

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Zapaljen automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića
Foto: YouTube/Screenshot

Pjevačici Aleksandri Prijović i njenom suprugu, kompozitoru Filipu Živojinoviću, sinoć je zapaljen automobil, ispred njihovog doma na Bežanijskoj kosi.

Automobil je bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored. Policija i vatrogasci odmah izašli na lice mjesta.

Policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Ispred porodičnog doma u kojem Aleksandra živi sa suprugom i djecom zatekli smo parkiran policijski kombi.

Ulaz u porodični dom obezbjeđuju pripadnici policije, a roletne na prozorima kuće su spuštene.

Za sada još uvijek nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do incidenta.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Aleksandra Prijović

Filip Živojinović

Zapaljen automobil

Beograd

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