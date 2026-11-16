Pjevačici Aleksandri Prijović i njenom suprugu, kompozitoru Filipu Živojinoviću, sinoć je zapaljen automobil, ispred njihovog doma na Bežanijskoj kosi.

Automobil je bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored. Policija i vatrogasci odmah izašli na lice mjesta.

Policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Ispred porodičnog doma u kojem Aleksandra živi sa suprugom i djecom zatekli smo parkiran policijski kombi.

Ulaz u porodični dom obezbjeđuju pripadnici policije, a roletne na prozorima kuće su spuštene.

Za sada još uvijek nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do incidenta.

(Telegraf.rs)