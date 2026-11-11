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Zvezde Granda prestaju sa snimanjem

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АТВ редакција
11.11.2026 14:35

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Zvezde Granda prestaju sa snimanjem
Foto: Youtube screenshot

Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda, vidno raspoložena i nasmijana, u pantalonama, sakou i u patikama.

Nju je dovezao vozač u bijesnoj mašini, a nakon što je namjestila kosu, Ceca je ispozirala novinarima.

" Dobar dan, kako ste", upitala je Ceca prisutne.

Na pitanje kako je i šta ima, Ceca je samo kratko rekla:

"A šta je moglo da se promijeni od juče".

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Ističe da joj snimanja nisu naporna, pa čak ni kad ima tri zaredom.

"Nije, poslije imamo dva mjeseca slobodno", kroz smijeh je priznala.

Marija Šerifović ima moj broj, neka me pozove

Pjevačica je juče, na pitanje o Mariji Šerifović, koja je nedavno izjavila da joj Ceca nedostaje, Ražnatovićka je rekla:

"Stvarno? Ima moj broj, može da me pozove".

(Telegraf)

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Zvezde Granda

Svetlana Ceca Ražnatović

Ceca Ražnatović

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