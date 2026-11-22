Autor:ATV redakcija
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Smeđa kosa ove zime dolazi u prvi plan, a među najtraženijim nijansama izdvajaju se bogati tonovi čokolade, trešnje, lješnika i kapućina.
Smeđa boja više nije samo izbor žena koje vole jednostavnost i prirodan izgled zahvaljujući toploti, dubini i zanimljivim kombinacijama odsjaja, postala je jedan od najpoželjnijih izbora za hladnije dane.
Ove sezone u centru pažnje su nijanse inspirisane kafom, čokoladom i orašastim plodovima. Osim što kosi daju punoću i sjaj, lako se prilagođavaju različitim tenovima i prirodnim podtonovima. Ukoliko planirate promjenu frizure, ove četiri nijanse zaslužuju posebnu pažnju:
Ova boja sa primjesama kakaa i espresa idealna je za žene koje vole tamnu kosu, ali ne žele potpuno crnu nijansu. Njeni suptilni topli odsjaji posebno dolaze do izražaja na dnevnom svjetlu, pružajući raskošan sjaj. Odličan je izbor za prirodne brinete koje žele osvježenje bez drastičnih promjena.
Spoj tamnosmeđe i crvenkastih tonova donosi zanimljivu boju koja mijenja izgled u zavisnosti od osvjetljenja. Na prvi pogled djeluje kao klasična smeđa, ali se na svjetlu pojavljuju trešnjasti i bordo odsjaji.
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Posebno lijepo izgleda na talasastoj kosi, gdje različiti tonovi dodatno dolaze do izražaja.
Za ljubiteljice svjetlijih i toplijih tonova, kombinacija lješnika, karamele i blagih bakarnih nijansi predstavlja pun pogodak. Poseban efekat postiže se kada se svjetliji pramenovi rasporede oko lica nije potrebno farbati cijelu kosu, već je nekoliko pažljivo odabranih pramenova dovoljno da frizura dobije novu dimenziju.
Ova nježna nijansa kombinuje moka, bež i svjetlosmeđe tonove, stvarajući mekane prelaze i suptilan efekat posvijetljene kose. Za razliku od tamnih čokoladnih tonova, kapućino izgleda prozračnije i sofisticirano.
Prilikom izbora nijanse važno je uzeti u obzir podton kože i prirodnu boju kose. Redovna njega, odgovarajući preparati i zaštita od toplote pomoći će da boja duže zadrži intenzitet, a kosa ostane sjajna i njegovana.
(Informer)
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