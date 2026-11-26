Duboka, elegantna i dovoljno upečatljiva čak i bez ukrasa, boja šljive postaje jedna od najpoželjnijih nijansi zimskog manikira. Podjednako dobro izgleda na kratkim i dugim noktima, u sjajnoj i mat varijanti.

Crveni i bordo lakovi godinama dominiraju tokom hladnih mjeseci, ali ove zime u prvi plan dolazi nešto drugačija nijansa. Boja šljive spaja tamnoljubičaste, vinske i bordo tonove, zbog čega djeluje poznato, ali ipak dovoljno svježe da promijeni klasičan zimski manikir.

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Njena velika prednost je to što se lako uklapa uz boje koje već nosimo zimi. Posebno lijepo izgleda uz crnu, sivu, krem, bež i čokoladnobraon garderobu.

Izgleda elegantno i bez ukrasa

Boja šljive dovoljno je intenzivna da noktima pruži upečatljiv izgled bez cirkona, crteža i komplikovanih detalja. Nekoliko slojeva laka i završni premaz visokog sjaja mogu biti sasvim dovoljni.

Svjetliji ljubičasti tonovi djeluju nježnije, dok je šljiva sa izraženim crvenim podtonom odlična zamjena za klasični bordo lak.

Pristaje kratkim i dugim noktima

Na kratkim i uredno oblikovanim noktima ova boja izgleda svedeno i sofisticirano. Na dugim bademastim noktima dobija dramatičniji, gotovo glamurozan izgled.

Može se nositi na ovalnim, četvrtastim noktima, koji spajaju ravne ivice sa blago zaobljenim uglovima. To znači da zbog novog trenda ne morate mijenjati dužinu ili oblik koji vam već odgovara.

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Sjajna ili mat završnica?

Sjajni završni sloj naglašava dubinu boje i daje noktima izgled uglačanog dragog kamena. Mat varijanta djeluje ozbiljnije i posebno dobro pristaje jednostavnim zimskim kombinacijama.

Ako ipak želite ukras, dovoljno je da na jednom noktu spojite mat i sjajnu završnicu. Možete izabrati i francuski manikir sa vrhovima u boji šljive ili veoma diskretan zlatni detalj.

Boja šljive uspijeva da bude moderna, elegantna i praktična u isto vrijeme. Zbog toga bi ove zime mogla da potisne bordo sa mjesta najtraženije tamne nijanse u salonima.

(Žena.rs)