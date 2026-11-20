Autor:ATV redakcija
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Dva prijatelja hodaju ulicom.
I kada su prolazili pored jednog kafića izbila je tuča u njemu.
Radoznali kaže:
- Idem vidjeti kakva je to gužva tamo.
Vrati se on za par minuta razbijenog nosa, a prijatelj ga pita:
- Šta bi, kakva je to gužva?
- A on će:
- Ma kakvi, gužva. Nema je, odmah si na redu.
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