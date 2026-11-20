I kada su prolazili pored jednog kafića izbila je tuča u njemu.

Radoznali kaže:

- Idem vid‌jeti kakva je to gužva tamo.

Vrati se on za par minuta razbijenog nosa, a prijatelj ga pita:

- Šta bi, kakva je to gužva?

- A on će:

- Ma kakvi, gužva. Nema je, odmah si na redu.