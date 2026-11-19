Aranđelovdan, jedan od najvažnijih pravoslavnih praznika, ove godine pada u subotu, 21. novembra. Među brojnim običajima vezanim za taj dan, jedan iz godine u godinu izaziva nedoumicu među vjernicima – da li se za ovu slavu sprema žito?

Aranđelovdan je posvećen Svetom arhangelu Mihailu, koga u narodu nazivaju "živim svecem". Otuda i vjerovanje da se za ovu slavu ne sprema slavsko žito. Da li je zaista tako?

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Žito se ne sprema za svete koji su umrli, već, kako se u samoj molitvi za osvećenje koljiva sveštenik moli, koljivo se prinosi u slavu Boga, "u čast i spomen svetog (izgovara se ime slave porodice) i u pomen onih koji umreše u blagočestivoj vjeri". Ovo je najbitniji dio molitve u kojoj se otkriva smisao pripremanja koljiva za krsnu slavu. Krsna slava sa slavskim kolačem i koljivom prinosi se Boga radi i u čast krsnog svetoga kao zaštitnika porodice.

Kuvana pšenica nije simbol smrti, već života onih koji su živjeli i koji sada žive u vjeri sa Bogom i svojom krsnom slavom. Istina je, takođe, da su svi sveci živi, jer u Bogu niko ne može biti mrtav – Bog je Bog živih, a ne mrtvih.

Pogrešna praksa je vjerovatno nastala usled činjenice da se žito sprema i za parastose upokojenim bližnjima. U oba slučaja žito predstavlja žrtvu Bogu i simbolizuje pravoslavnu vjeru u opšte vaskrsenje.

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Ta žrtva se prinosi Bogu u ime onog svetitelja ili upokojenog čije se ime spominje toga dana ili na tom parastosu. Da li je riječ o svetitelju koji je živio pa se upokojio ili o svetitelju koji nikada nije prošao kroz biološku smrt, poput arhanđela Mihaila ili Svetog Ilije, ne pravi nikakvu razliku u pogledu žrtava koje se prinose Bogu (slavski kolač, žito i vino), prenosi ŽenaBlic.