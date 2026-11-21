Kada pomislimo na piramide, prva asocijacija je često Egipat. Međutim, zemlja sa najvećim brojem sačuvanih drevnih piramida nalazi se nešto južnije, a njeno nevjerovatno arheološko naslijeđe decenijama je ostajalo u sjenci čuvenih egipatskih spomenika.

Malo ko zna da se u Sudanu nalazi više piramida nego u Egiptu. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, u ovoj afričkoj zemlji postoji najmanje 230 sačuvanih drevnih piramida, dok pojedine procjene navode čak 255.

Ove građevine, rasute po pustinjskim pred‌jelima drevne Nubije, svjedoče o moćnoj civilizaciji koja je vijekovima oblikovala istoriju sjeveroistočne Afrike.

Iako nisu toliko monumentalne kao čuvene piramide u Gizi, sudanske piramide imaju sopstvenu arhitekturu, bogatu istoriju i fascinantne priče o vladarima koji su nekada upravljali ovim prostorima.

Zaboravljeno kraljevstvo koje je vladalo i Egiptom

Piramide u Sudanu gradili su pripadnici drevne civilizacije Kuš, koja se razvijala duž Nila i održavala snažne kulturne, političke i trgovinske veze sa Egiptom.

Zanimljivosti Božija ruka vodi 3 znaka: Ostavljaju dugove i svađe već u januaru

Kraljevstvo Kuš bilo je jedna od velikih sila antičkog sveta, a njegov uticaj bio je toliko značajan da su kušitski vladari tokom jednog istorijskog perioda čak vladali Egiptom.

Oni su činili čuvenu 25. dinastiju egipatskih faraona, poznatu i kao nubijska dinastija.

O moći i bogatstvu ove civilizacije danas svedoče arheološka nalazišta Meroe, Nuri i El Kuru, na kojima su otkriveni brojni grobni kompleksi, hramovi i ostaci drevnih naselja.

Posebno mesto zauzima Meroe, jedan od najvažnijih gradova kraljevstva Kuš, koji je od trećeg vijeka prije nove ere bio kraljevsko središte i značajno mesto sahranjivanja vladara. Danas su arheološka nalazišta Meroea upisana na Uneskovu listu svetske baštine.

Po čemu se sudanske piramide razlikuju od egipatskih?

Iako na prvi pogled podsećaju na egipatske, piramide u Sudanu imaju nekoliko karakterističnih osobina.

Prije svega, uglavnom su znatno manje, uže i imaju strmije stranice. Njihovi oštri vrhovi i vitke siluete čine ih lako prepoznatljivim.

Za razliku od velikih egipatskih piramida, koje dominiraju ogromnim prostorom, sudanske su često podizane veoma blizu jedna drugoj, formirajući prostrane nekropole, odnosno drevna groblja.

Ispred mnogih piramida nalazile su se male kapele namijenjene pogrebnim obredima.

Ovi kompleksi nisu bili samo mjesta sahranjivanja vladara, već i važni vjerski spomenici koji su odražavali vjerovanja i običaje stanovnika kraljevstva Kuš.

Civilizacija koja je ostala u sjenci Egipta

Dok su egipatske piramide postale jedan od najprepoznatljivijih simbola svjetske istorije, nasljeđe drevnog Sudana dugo nije dobijalo jednaku pažnju.

Ipak, arheološka istraživanja tokom prethodnih decenija otkrila su koliko je kušitska civilizacija bila razvijena.

Njeni stanovnici gradili su impresivne hramove, razvijali sopstvenu umjetnost i arhitektonske stilove i održavali veze sa drugim velikim civilizacijama antičkog svijeta.

Na nalazištima se prepoznaju uticaji starog Egipta, ali i kasnijih grčkih i rimskih kulturnih tradicija.

Sudanske piramide danas predstavljaju neprocjenjivo svjedočanstvo o jednoj od najznačajnijih civilizacija drevne Afrike.

A podatak da ih u Sudanu ima više nego u Egiptu podsjeća koliko toga o istoriji svijeta još uvek nije dovoljno poznato široj javnosti, prenosi Telegraf.