Nakon nekoliko stresnih mjeseci, decembar donosi povoljnu astrološku prognozu, a za pet znakova Zodijaka vijesti su naročito dobre. Mjesec obilježava niz važnih planetarnih kretanja. Venera 4. decembra ulazi u Škorpiju i time završava svoje dugo retrogradno razdoblje.

Merkur 6. decembra prelazi u Strijelca, a dva dana kasnije slijedi i mladi Mjesec u istom znaku koji otvara prostor za nove početke. Saturn 10. decembra kreće direktnim hodom, što donosi samopouzdanje i umanjuje strah od promjena. Iako će retrogradni Jupiter od 12. decembra zahtijevati preispitivanje planova, sezona Jarca koja slijedi unosi potrebnu praktičnosst.

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Strijelac

Decembar vam donosi priliku da se ponovo povežete sa sobom. Mladi Mjesec u vašem znaku 8. decembra donosi jasnoću za dalje korake, a direktni hod Saturna od 10. decembra olakšaće postavljanje realnog plana za sljedećih šest mjeseci. Vaš vladar Jupiter 12. decembra kreće retrogradno, što otvara period za introspekciju i iscjeljenje.

Ulaskom Sunca u Jarca 21. decembra, fokus se prebacuje na finansije. Sezona Jarca učiniće vas praktičnijima i spremnijima za rad. Pun Mjesec u Raku 23. decembra osnažiće vas i pokazati vam kako da se suočite s prošlošću, dok ulazak Merkura u Jarca 25. decembra donosi dodatnu ambiciju.

Jarac

Ulaskom Venere u Škorpiju 4. decembra mogli biste da se prisjetite stare ljubavne priče. Iskustva iz prethodnog retrogradnog perioda mogu vam pomoći da se oslobodite uticaja te osobe. Decembar je usmjeren na nove perspektive, zato ne treba da se zadržavate na prošlosti. Merkur ulazi u Strijelca 6. decembra, a mladi Mjesec u istom znaku dva dana kasnije, što naglašava važnost brige o sebi.

Budite sebi podrška kako biste lakše prebrodili izazove. Vaš vladar Saturn 10. decembra kreće direktno i donosi mir te rešenja za probleme u domu koji su se nakupljali proteklih šest mjeseci. Retrogradni Jupiter od 12. decembra pružiće vam jasnoću za naredne korake.

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Pun Mjesec u Raku 23. decembra donosi podršku i širi vaš društveni krug. Sezona Jarca počinje 21. decembra, a ulazak Merkura u vaš znak 25. decembra podstiče vas da istražite nove ideje i budete odvažni.

Blizanci

Decembar donosi uzbuđenje u odnose, pod uslovom da ste iskreni. Ulazak Venere u Škorpiju 4. decembra čini i obične trenutke značajnima. Astrološki uticaji podstiču vas da preuzmete kontrolu i stavite sebe na prvo mjesto. Prelaskom vašeg vladara Merkura u Strijelca 6. decembra otvaraju se brojne prilike za upoznavanje novih ljudi, a mlad Mjesec u istom znaku 8. decembra nastavlja taj trend.

Sljedećih šest mjeseci biće aktivan period za nove poslovne veze i romanse. Saturn 10. decembra kreće direktno i daje zamah vašim idejama. Retrogradni Jupiter od 12. decembra poguraće vas da preispitate i konkretizujete svoje zamisli. Ulazak Sunca i Merkura u Jarca, 21. i 25. decembra, usmjeriće vam pažnju na dnevne rutine i obaveze, što će vam pomoći da bolje shvatite šta je potrebno za uspjeh.

Vaga

U decembru je moguća veća stabilnost, a vaš trud donosi rezultate. Ulazak Venere u Škorpiju 4. decembra omogućuje vam da predahnete i organizujete planove. Odnosi postaju jednostavniji, jer ste naučili da izbjegavate stare greške. Merkur 6. decembra ulazi u Strijelca i donosi vam više pažnje, pa se pripremite na to da će vam se prijatelji obraćati za savjet, a i razmjena ideja s kolegama biće lakša.

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Mlad Mjesec u Strijelcu 8. decembra podsjetiće vas na vaše ciljeve i ljude koji vas podržavaju. Kad Saturn 10. decembra krene direktno, moći ćete da vodite sadržajnije razgovore s partnerima i prijateljima, jer ćete biti hrabriji i direktniji.

Retrogradni Jupiter od 12. decembra donosi preispitivanje u društvenom krugu i pokazaće ko su vam stvarni prijatelji. Ulazak Sunca i Merkura u Jarca krajem mjeseca donosi nove alate za jačanje temelja na putu prema uspjehu.

Škorpija

U decembru dolazite do izražaja i preuzimate inicijativu. Venera 4. decembra ponovo ulazi u vaš znak, čime se završava retrogradni period i rešavaju nesporazumi u odnosima. Možete očekivati pozitivniji pristup ljubavi.

Prelaskom Merkura u Strijelca 6. decembra, fokus se prebacuje na finansije. Mladi Mjesec u istom znaku 8. decembra donosi prilike za napredak i prosperitet. Posvećenost poslu mogla bi vam donijeti povišicu. Ako tražite posao, praktično pristupite planiranju i potražite savjet mentora, prenosi Superžena.

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Od 10. decembra, kada Saturn krene direktno, bićete strpljiviji i moći ćete samouvjereno da planirate. To će biti korisno, jer retrogradni Jupiter od 12. decembra donosi više poslovnih obaveza.