Dnevni horoskop za 14. oktobar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Na poslu vas očekuje prilika da pokažete inicijativu i riješite bitnu stavku. Zauzeti treba da izbjegavaju rasprave zbog sitnica, dok slobodne može iznenaditi poruka zanimljive osobe. Moguća je osjetljivost želuca.

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Bik

Finansijska situacija zahtijeva malo više opreza. Zauzeti će uživati u mirnim trenucima s partnerom, a slobodni bi mogli upoznati nekoga preko zajedničkih prijatelja. Pripazite na ukočenost vrata i ramena.

Blizanci

Komunikacija s kolegama donosi korisne informacije i mogućnost za saradnju. Zauzeti će lakše riješiti nesporazum, dok slobodne očekuje flert koji bi mogao prerasti u nešto više. Moguća je blaga glavobolja.

Rak

Posvetite se obavezama koje zahtijevaju strpljenje i pažnju. Partner će tražiti više bliskosti, a slobodni bi mogli dobiti znak pažnje od osobe koja im se dopada. Pripazite na promjene raspoloženja.

Lav

Vaše ideje na poslu mogle bi naići na odobravanje nadređenih. Zauzete očekuju lijepi zajednički trenuci, dok slobodni mogu privući pažnju nekoga iz okruženja. Ne pretjerujte s fizičkim naporima.

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Djevica

Dan je povoljan za planiranje i završavanje obaveza koje ste ostavili. Zauzeti bi trebalo otvoreno da razgovaraju o svojim osjećanjima, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Obratite pažnju na redovne obroke.

Vaga

Ne donosite poslovne odluke ishitreno, sačekajte da prikupite sve informacije. Zauzeti će uživati u pažnji partnera, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Unosite više vitamina.

Škorpija

Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko ste istrajni. Zauzeti treba da pokažu više strpljenja, dok slobodne privlači osoba koja ih osvaja samopouzdanjem. Moguća je osjetljivost na vremenske promjene.

Strijelac

Nova poznanstva mogla bi vam donijeti zanimljive mogućnosti. Partner će cijeniti vašu spontanost, dok slobodni mogu doživjeti neočekivano romantično iznenađenje. Posvetite se fizičkim aktivnostima.

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Jarac

Dobra organizacija pomoći će vam da završite važne poslove. Zauzeti treba da posvete više pažnje partneru, dok slobodne očekuje razgovor koji bi mogao probuditi simpatije. Pripazite na napetost u donjem dijelu leđa.

Vodolija

Kreativnost će vam pomoći da pronađete rješenje za problem. Zauzeti će poželjeti više zajedničkih aktivnosti, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje će ih obradovati. Moguća je osjetljivost očiju.

Ribe

Na poslu se otvara mogućnost da završite važan zadatak. Zauzetima slijede nježniji trenuci s partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu s kojom dijele slična interesovanja. Obratite pažnju na cirkulaciju.

(GlasSrpske)