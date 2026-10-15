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Dnevni horoskop za 15. oktobar: Lav u panici, Škorpiji pada energija

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15.10.2026 07:25

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Хороскоп
Foto: Pixabay/Maklay62

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop donijeti mnogo sreće ili vas očekuju ozbiljni turbulentni izazovi.

Ovan

Danas vaše riječi imaju veliku težinu i značaj, pa se potrudite da se na pravi način predstavite ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Vjerujem da ćete u poslovnom segmentu to i uspjeti. Ipak, izgleda mi da kada je emocija u pitanju, nećete uspjeti da se uskladite sa voljenom osobom.

Bik

Odličan dan, kada imate pravu mjeru u svemu što radite. Takođe, pristup poslovnim saradnicima je aktivan, angažovani ste i nije ni čudo što ćete biti više nego zadovoljni rezultatima. Ne ubjeđujte se sa voljenom osobom oko nekih potpuno nevažnih pitanja. Spustite loptu.

Blizanci

Jednu situaciju u poslovnom segmentu doživljavate kao izazov, jer ste svjesni da drugi misle da nećete uspjeti da je na zadovoljavajući način riješite. Jednoj osobi posvećujete pažnju, ali ne dobijate dovoljno sa njene strane da biste bili sigurni da li joj se dopadate ili ne.

Rak

Prvi dio dana, to jest jutarnji sati, biće prožet nervozom i nemogućnošću da nađete zajednički jezik sa onima sa kojima najbliže sarađujete. Drugi dio dana je bolji, ali ćete ipak svoj mir pronaći tek u kontaktu sa emotivnim partnerom. Moguć je zajednički izlazak.

Lav

U prvom dijelu dana ćete se boriti sa unutrašnjom nesigurnošću. Moguće je da ste zabrinuti nekolegijalnim potezom jedne osobe. Pustite, svako prije ili kasnije pokaže svoju vrijednost. U kontaktu sa voljenom osobom stoji blaga nervoza.

Djevica

Kao i uvijek, i danas ste spremni da priteknete u pomoć kolegama kojima je to potrebno. No, sigurno je da ćete ostaviti dovoljno vremena i za svoje obaveze. Jedna osoba vas jako privlači, ali i pored sve upornosti, teško ostvarujete pravi kontakt sa njom.

Vaga

Nemojte dozvoliti da neko utiče na vas svojim negativnim stavom. Vi najbolje znate svoju vrijednost, kao i kvalitet onoga što radite. Nekim ljudima je zajedljivost i cinizam očigledno u krvi, ne padajte na to. Voljena osoba ima zanimljive prijedloge za vas.

Škorpija

Ne uzimajte sve informacije zdravo za gotovo, jer biste se kasnije mogli razočarati kada shvatite da neke od njih nisu tačne. Zato ne reagujte i ne radujte se prije vremena. Blagi gubitak energije, pa možda nećete biti dovoljno raspoloženi za susret sa voljenom osobom.

Strijelac

Danas je najbolje u potpunosti se posvetiti obavezama i sve druge planove potisnuti u stranu. Ne dozvolite da se dodatno gomilaju stvari koje ćete svakako morati završiti kad-tad. Nije vam jasno zašto voljena osoba konstantno mijenja raspoloženja.

Jarac

Onim ljudima koji su vam bitni za poslovni segment danas možete na pravi način objasniti i prezentovati neke svoje ideje i planove. Vrijeme je da se aktivirate u mnogo većoj mjeri. Teško je da ćete danas uspjeti da ostvarite pravi kontakt sa emotivnim partnerom.

Vodolija

Odličan dan da zažive promjene koje ste odavno pokušavali da pokrenete. Takođe, nemojte se iznenaditi solidnom, neočekivanom sumom novca. Imate svu moguću pažnju voljene osobe, ali premalo vremena da danas provedete sa njom.

Ribe

Danas imate sve što vam je potrebno da ostvarite jedan uspješan dan. Dovoljno ste motivisani, dobro raspoloženi i kontakti sa ljudima će vam pričinjavati zadovoljstvo. Voljena osoba je danas spremna da vam se u potpunosti posveti.

(Ona.rs)

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