Ovan

Posao: Danas biste mogli da shvatite da vam dosadašnji način rada više ne odgovara. Razmislite o drugačijoj organizaciji obaveza i nemojte se plašiti da promijenite pristup. Ljubav: Slobodni Ovnovi mogli bi da se nađu između dvije osobe, dok zauzeti treba da pokažu više razumijevanja za partnerove potrebe. Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju i izbjegavajte dugo sjedenje.

Bik

Posao: Moguće je da ćete morati da branite svoj stav pred osobom koja ima drugačije mišljenje. Ostanite smireni i oslonite se na konkretne argumente. Ljubav: Jedna lijepa uspomena mogla bi da probudi nostalgiju. Ne dozvolite da prošlost utiče na ono što imate danas. Zdravlje: Prijaće vam boravak na otvorenom.

Blizanci

Posao: Kreativni zadatak ili razgovor sa nekim iz druge oblasti mogao bi da vam donese ideju za budući projekat. Zapišite sve što vam padne na pamet. Ljubav: Partner bi mogao da vam zamjeri što previše vremena posvećujete drugim ljudima. Pokažite mu da vam je važan. Zdravlje: Moguća je pojačana osjetljivost na promjene vremena.

Rak

Posao: Ne potcjenjujte iskustvo koje ste stekli ranije. Upravo znanje iz prethodnog perioda danas može da vam pomogne da riješite nezgodnu situaciju. Ljubav: Slobodni Rakovi mogli bi da dobiju priliku za pomirenje, ali prije nego što pruže drugu šansu, neka razmisle šta se zaista promijenilo. Zdravlje: Obratite pažnju na napetost u predijelu stomaka.

Lav

Posao: Neko bi mogao da vam povjeri zadatak koji zahtijeva diskreciju. Pokažite da umije­te da čuvate profesionalne granice i da vam se može vjerovati. Ljubav: Neobičan kompliment ili nečija pažnja mogli bi da vam poprave dan. Uživajte u tome bez pretjeranih očekivanja. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za opuštanje.

Djevica

Posao: Danas ćete imati priliku da se izborite za bolje uslove ili jasnije definišete svoje obaveze. Nemojte pristajati na nešto što vam dugoročno ne odgovara. Ljubav: Partner želi da zajedno donesete odluku o nečemu što se tiče budućnosti. Slobodne Djevice privlačiće osobe koje odišu sigurnošću. Zdravlje: Moguća je osjetljivost zglobova.

Vaga

Posao: Danas bi mogla da se pojavi prilika za dodatno usavršavanje ili sticanje novog znanja. Nemojte je odbaciti zbog nedostatka vremena. Ljubav: Jedan spontani gest mogao bi da popravi odnos sa partnerom. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju nekoga preko posla. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet obroka.

Škorpija

Posao: Nešto što ste smatrali završenim moglo bi ponovo da zahtijeva vašu pažnju. Budite strpljivi i provjerite sve detalje prije nego što reagujete. Ljubav: Danas vam je potrebna veća emotivna sigurnost. Umjesto da testirate partnera, otvoreno recite šta vam nedostaje. Zdravlje: Moguća je pojačana osjetljivost kože.

Strijelac

Posao: Razgovor sa osobom koja ima više iskustva mogao bi da vam pomogne da sagledate problem iz potpuno novog ugla. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogli bi da se zainteresuju za nekoga ko ne pripada njihovom uobičajenom krugu ljudi. Zauzeti treba da izbjegavaju prebacivanje starih grešaka. Zdravlje: Prijaće vam aktivnosti koje popravljaju raspoloženje.

Jarac

Posao: Važno je da danas ne radite sve sami. Podjela zadataka mogla bi da vam uštedi vrijeme i donese bolje rezultate. Ljubav: Partner bi mogao da vam predloži nešto što će vas u prvi mah iznenaditi. Saslušajte ga prije nego što odbijete ideju. Zdravlje: Obratite pažnju na zube i redovne preventivne kontrole.

Vodolija

Posao: Moguće je da ćete morati da promijenite raspored zbog obaveze koja nije bila planirana. Fleksibilnost će vam pomoći da izbjegnete nepotrebnu nervozu. Ljubav: Slobodne Vodolije mogle bi da započnu komunikaciju sa osobom koja im je ranije djelovala nedostižno. Zdravlje: Ne zanemarujte potrebu za pauzama tokom dana.

Ribe

Posao: Danas biste mogli da dobijete povratnu informaciju koja će vam pomoći da procijenite da li ste na pravom putu. Ne shvatajte svaku kritiku lično. Ljubav: Zauzete Ribe očekuje prilika da zajedno sa partnerom reše pitanje koje su dugo odlagali. Slobodne bi mogle da se iznenade nečijom iskrenošću. Zdravlje: Prijaće vam lagane vježbe istezanja.

(Mondo)

