Ovan

Ne žurite sa zaključcima jer bi vam dodatne informacije mogle promijeniti pogled. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor, a slobodni bi mogli primjetiti simpatije osobe iz okruženja. Pazite na zube i desni.

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Bik

Obaveze će zahtijevati dobru organizaciju, ali ćete uspjeti da sve privedete kraju. Partneru pokažite da cijenite njegov trud, dok slobodni mogu spontano privući nečiju pažnju. Prijaće vam lagana šetnja.

Blizanci

Razgovor s osobom koja ima drugačije mišljenje mogao bi vam otvoriti nove vidike. Zauzeti će poželjeti više zajedničkog vremena, a slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Rak

Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta je zaista važno. U ljubavi je moguće prijatno iznenađenje, dok slobodni mogu obnoviti komunikaciju s nekim ko im je ostao u lijepom sjećanju. Obratite pažnju na unos tečnosti.

Lav

Mogli biste dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti u nečemu što vam je važno. Partner će očekivati više otvorenosti, a slobodni bi mogli započeti flert koji će ih prijatno iznenaditi. Pazite na zglobove.

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Djevica

Ne opterećujte se sitnicama koje ne možete promijeniti. Zauzeti će uživati u mirnim trenucima s partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu s kojom će odmah pronaći zajednički jezik. Izbjegavajte tešku hranu.

Vaga

Društveni kontakti mogli bi vam donijeti zanimljive ideje i savjete. U ljubavi je važno da ne očekujete od partnera da čita misli, a slobodni bi mogli dobiti poruku koja će idž iznenaditi. Pripazite na udobnost obuće.

Škorpija

Nemojte dozvoliti da vas nečija kritika odvrati od cilja koji ste postavili. Partner bi mogao pokazati potrebu za bliskošću, dok slobodne očekuje susret koji će probuditi radoznalost. Pripazite na glavobolju.

Strijelac

Potreba za promjenom mogla bi vas podstaći da isprobate nešto potpuno novo. Zauzeti će pronaći zajedničko interesovanje s partnerom, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje s osobom iz drugog grada. Više se krećite.

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Jarac

Pažljivo razmotrite ponudu koja je pred vama, ali nemojte zanemariti detalje. U ljubavi vas očekuje više razumijevanja, dok slobodni mogu otkriti da prema prijatelju osjećaju više. Prijaće vam više sna i odmora.

Vodolija

Mašta i originalnost pomoći će vam da se izdvojite u društvu. Partner bi mogao pokrenuti temu o zajedničkoj budućnosti, a slobodni će uživati u pažnji osobe koja im je slična, prenosi GlasSrpske. Izbjegavajte pretjerano sjedenje.

Ribe

Ne preuzimajte više obaveza nego što možete ispuniti, čak i ako ne želite nikoga da razočarate. U ljubavi je moguće razjašnjenje nesporazuma, dok slobodni mogu dobiti poziv za izlazak. Osjećate se dobro.