Dnevni horoskop za 30. avgust: Jedan znak donosi tešku odluku, a evo kome stiže romantika

Saznajte šta vam zvijezde donose za današnji dan kada su u pitanju ljubav, prijateljstvo, odnosi u porodici i lični planovi.

Ovan

Imate dobre planove za provod i učinićete sve i da ih sprovedete u djelo. Emotivni partner se možda baš i neće složiti sa svim stavkama koje ste isplanirali, ili će se truditi da dio vremena provede u svom društvu. Ipak, pred sobom imate jedan lijep i ispunjen dan.

Bik

Voljena osoba je puna energije i spremna na svakakve izazove, a vi biste radije da se odmorite i provedete više vremena usmjereni samo na sebe. Moguće je da ćete tek u kasnim popodnevnim satima uspjeti da ugovorite viđenje. Ipak, i sa samo par zajednički provedenih sati, bićete zadovoljni.

Blizanci

Vaša okolina očekuje da obavite poslove ili dogovore na koje ste se obavezali. Danas nemate nekih posebnih dešavanja, uglavnom će vrijeme proteći u susretima i opuštenim razgovorima sa prijateljima ili sa ljudima koji su vam dragi. Možete kontaktirati i simpatiju, spremna je za susret sa vama.

Rak

Ukoliko ste usamljeni, savjetujem vam da izađete i odete malo u provod, oraspoložićete se i provesti bolje nego što to očekujete. Ukoliko imate voljenu osobu, pred vama je dan ispunjen romantikom, intenzitetom i senzualnošću.

Lav

Spremni ste da se danas „žrtvujete“ zarad drugih. Koliko će to ispasti dobro na kraju, to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, postavićete se i prema članovima porodice i prema emotivnom partneru na najbolji mogući način. Spremni ste na ustupke i prilagođavanja.

Djevica

Uživajte u vremenu koje ćete provesti sa osobama koje su vam zanimljive ili sa emotivnim partnerom. Ukoliko ste sami, odličan je trenutak da pokrenete jaču komunikaciju sa nekim ko vas privlači. Takođe, moguća su i nova poznanstva.

Vaga

Čekaćete pravi momenat da iznesete predlog nekom od ukućana ili emotivnom partneru. Ovo je nešto što vam je važno, zato i čekate da se sve kockice sklope i da nastupite baš onda kada treba, kada osjetite da je druga strana raspoložena i spremna za dogovor.

Škorpija

Šta god radili, sa kim god se susreli tokom dana, trudićete se da nametnete svoje mišljenje i stavove. Budite oprezni kad je partner u pitanju, jer on to neće trpjeti. Moguće je da u popodnevnim ili večernjim satima budete ljubomorniji, sa razlogom ili bez.

Strijelac

Previše razmišljate o stvarima koje ne možete promijeniti, bar ne u ovom trenutku. Ne nervirajte se bez razloga, jer je pitanje u kom će pravcu situacija oko koje se brinete ići. Ako krijete neke stvari od emotivnog partnera, bilo bi dobro da budete na oprezu.

Jarac

Danas ste u nedoumici kome dati prednost voljenoj osobi ili prijatelju... Koliko god da vam je stalo do vašeg dragog bića, čini mi se da ćete ipak prijateljstvo staviti na prvo mjesto. Još ako ovu osobu niste vidjeli odavno, ili ste dogovorili susret još prije izvjesnog vremena ljubav može da sačeka.

Vodolija

Bilo bi odlično da udovoljite sebi i ove trenutke provedete negdje van porodične ili kućne atmosfere. Potrebno vam je da prošetate, da budete na svježem vazduhu, da vas ne drži mjesto. Ako je voljena osoba spremna za akciju sa vama, odlično. Ako nije – otići ćete vi u skitnju sami.

Ribe

Veliki planovi za današnji dan, ali čini mi se da ste na više mjesta dali obećanje da ćete se pojaviti. I kako ćete sada uklopiti sve to, to je već pitanje. Prepustite se trenutku, pa gdje god da vas situacija odvede. Nekada se najbolje stvari dešavaju potpuno neplanirano, prenosi Ona.rs.