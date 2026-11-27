Jedan znak mogao bi konačno da naplati posao koji mjesecima odlaže, dok drugom prilika za veću zaradu stiže iz drugog grada ili čak iz inostranstva. Prvi će morati da izgovori cifru koju je dosad prećutkivao, a drugi da se odluči prije nego što ponuda ode nekom drugom.

Ovo predviđanje na internetu se pripisuje Baba Vangi, mada nema potvrde da je ona govorila o konkretnim horoskopskim znakovima. Prema astrološkom tumačenju koje prati tu priču, Djevice bi prve promijene mogle da osjete već na proljeće, dok Strijelčevi svoju šansu čekaju krajem ljeta.

Djevica bi mogla da zaradi na onome što je ostavila u fioci

Ako ste Djevica, sjetite se projekta koji ste sklonili jer još nešto treba da doradite ili ponude koju nikad niste poslali jer vam se činilo da tražite previše. Upravo tu bi, prema ovoj prognozi, mogao da se krije vaš najveći poslovni pomak u prvoj polovini 2027. godine.

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Proleće je trenutak za razgovor o povišici ili boljoj ceni za posao koji već radite. Ako ste do sada pristajali na prvu cifru koju vam ponude, ovog puta vi prvi recite koliko vaš rad košta. Dodatni prihod mogao bi da raste iz mjeseca u mjesec, pa biste do kraja godine konačno mogli da odahnete kad stignu računi.

Strijelcu ponuda stiže odnekud odakle je najmanje očekuje

Strijelčevima bi veća zarada mogla da dođe preko putovanja, selidbe ili saradnje sa nekim iz drugog grada ili zemlje. Najzanimljiviji period je kraj ljeta, kada bi mogla da stigne ponuda za koju neće imati mnogo vremena da se premišljaju.

A kad legne prva veća uplata, tu počinje drugi izazov. Strijelac umije da smisli na šta će da potroši novac još dok čeka da mu stigne. Ako deo zarade sačuva do jeseni, jedna dobra ponuda mogla bi da mu donese ono što mu je dosad često izmicalo – redovniji prihod i manje strepnje pred kraj mjeseca, prenosi ona.rs.