Autor:ATV redakcija
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Očekuje se da će džepni sat jednog od nastradalih putnika "Titanika" dostići cijenu do 78.900 dolara na aukciji u Velikoj Britaniji sljedeće sedmice.
Meri Mangan /32/, vlasnica sata, bila je putnik treće klase na brodu, koji je potonuo u aprilu 1912. godine, kada je poginulo 1.500 ljudi, podsjeća DPA.
Manganova, rođena u Irskoj, putovala je sa velikom grupom putnika iz okruga Mejo na zapadu Irske, koji su sada poznati kao Adergoul 14.
U njenoj grupi bili su Ketrin Mekgovan, brat i sestra Džon i Meri Burk i Burkova bivša supruga, Ketrin.
Manganova se preselila u SAD i vratila se u Irsku početkom 1912. godine da posjeti porodicu i ukrcala se na "Titanik" u Kvinstaunu, sada Kobu, u južnom dijelu zemlje.
Žuti metalni džepni sat, na kojem su ugravirani inicijali MM, prilično je korodirao nakon vremena u vodama sjevernog Atlantika.
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Na prodaju pismo putnika sa Titanika
Tijelo Meri Mangan pronađeno je pomoću u kablarskog broda "CS Mekej-Benet" /CS MacKay-Bennett/ i kasnije je sahranjeno na moru 22. aprila 1912. godine.
Sat je pronađen na njenom tijelu i vraćen njenoj porodici zajedno sa ostalim stvarima. Sat je nekoliko sedmica bio na izložbi zajedno sa ostatkom kolekcije posvećene Manganovoj u "Titaniku Belfastu", turističkoj atrakciji u Belfastu u Sjevernoj Irskoj, prenosi Srna.
Aukcijska kuća "Henri Olridž i sin" ponudiće sat na aukciji u Divajzizu u Viltširu u subotu, 21. novembra, na zahtjev porodice.
"Ovaj sat je simboličan na više nivoa, mehanizam je zamrznut u vremenu kroz njegovo uranjanje u Sjeverni Atlantik u ranim jutarnjim časovima 15. aprila 1912. godine, ali je takođe bio vlasništvo putnika treće klase, grupe koja se ponekad zaboravlja", saopšteno je iz aukcijske kuće "Olridž".
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