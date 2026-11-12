Ovan

Moraćete da reagujete na promjene, ali će vam intuicija pomoći da donesete odluku. Partner bi mogao pokrenuti temu koju ste izbjegavali, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo. Zakažite pregled kod stomatologa.

Bik

Neko bi mogao zatražiti vašu pomoć u vezi sa poslovnim zadatkom. U ljubavi je vrijeme za više nježnosti, a slobodni bi mogli ponovo stupiti u kontakt sa osobom iz prošlosti. Čuvajte se prehlade.

Blizanci

Komunikacija će vam danas biti najjači adut, pa iskoristite priliku da predstavite svoje ideje. U partnerskom odnosu moguće je iznenađenje, dok slobodne očekuje flert. Ne zanemarujte fizičku aktivnost.

Rak

Nije pravi trenutak za donošenje poslovnih odluka bez provjere. Partner će cijeniti vašu iskrenost, a slobodni bi mogli dobiti kompliment koji će im popraviti raspoloženje. Izbjegavajte nervozu i stres.

Lav

Pred vama je dan u kojem bi se mogle otvoriti nove mogućnosti. U ljubavi nemojte insistirati da sve bude po vašem, dok slobodni mogu upoznati nekoga ko dijeli njihova interesovanja. Moguća je blaga glavobolja.

Djevica

Neko iz poslovnog okruženja mogao bi vam ponuditi koristan prijedlog. Partner očekuje više razumijevanja, a slobodni bi mogli razviti simpatije prema osobi sa kojom često razgovaraju. Više se odmarajte.

Vaga

Moguće je da ćete morati da promijenite pristup zadatku. Zauzeti će uživati u zajedničkim trenucima, dok slobodne očekuje susret koji bi mogao probuditi radoznalost. Obratite pažnju na držanje tijela.

Škorpija

Finansijske odluke donosite promišljeno, posebno kada je riječ o većim troškovima. Partner bi mogao pokazati ljubomoru, dok slobodni ne bi trebalo da kriju svoja osjećanja. Prijaće vam više svježeg vazduha.

Strijelac

Dan donosi mogućnost za novo poznanstvo ili razgovor o saradnji. U ljubavi vas očekuje više spontanosti, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja dolazi iz drugog grada. Pokušajte da uspostavite bolji ritam spavanja.

Jarac

Posvetite se obavezama koje ste odlagali jer biste mogli završiti više nego što mislite. Partner će tražiti konkretne odgovore, dok slobodni mogu biti iznenađeni pažnjom od jedne osobe. Pripazite na pritisak.

Vodolija

Kreativnost bi vam mogla pomoći da pronađete izlaz iz komplikovane situacije. U ljubavi je važno da jasno izrazite šta želite, dok slobodne očekuje zanimljiva razmjena poruka. Izbjegavajte pretjerivanje sa kafom.

Ribe

Poslovni razgovor mogao bi donijeti informaciju koja će promijeniti planove. U vezi je važno da budete iskreni, a slobodni bi mogli osjetiti posebnu bliskost sa nekim. Vodite računa o redovnim obrocima, piše Glas Srpske.