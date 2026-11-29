Kraj godine za neke će značiti svođenje računa, završavanje obaveza i planiranje novih početaka. Za jedan horoskopski znak, međutim, decembar bi mogao da bude mnogo više od toga.

Astrološka predviđanja izdvajaju ga kao najvećeg srećnika meseca, sa dobrim izgledima za napredak na poslu, povoljnije finansijske okolnosti i lijepa dešavanja na ljubavnom planu.

Posebno bi mogla da se otvore vrata na poslovnom planu. Oni koji već neko vrijeme čekaju odgovor, ponudu ili priliku za napredovanje mogli bi konačno da dočekaju dobre vijesti. Za neke će to biti mogućnost za promenu posla, za druge dodatna zarada ili dogovor koji donosi veću finansijsku sigurnost. Nije isključeno ni da se pojavi prilika koja na prvi pogled deluje kao sitnica, a kasnije se pokaže kao veoma važan korak.

Ni privatni život neće biti u drugom planu. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi da upoznaju osobu koja će im privući pažnju, dok bi oni u vezama mogli da uđu u mirniji period, sa više razumijevanja i manje nepotrebnih rasprava. Pojedine želje koje su dugo odlagali mogle bi konačno da dođu na red.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 29. novembar: Rakovi povlače kočnice, Jarčevi maksimalno odmaraju

Zanimljivo je i to što se sreća ne vezuje samo za velike događaje. Decembar bi mogao da donese niz manjih, ali značajnih pomaka: pravi razgovor u pravom trenutku, neočekivanu pomoć, poziv koji se dugo čekao ili rešenje problema koji je mjesecima stajao nad glavom.

Prema astrološkoj prognozi, u centru pažnje biće Strelac. Pripadnici ovog vatrenog znaka mogli bi da završe 2026. sa više razloga za zadovoljstvo, a posebno će im prijati činjenica da se neke stvari konačno pomeraju u željenom pravcu.

Za njih bi ovo mogao da bude mjesec u kojem se trud iz prethodnog perioda isplaćuje, a planovi za narednu godinu dobijaju mnogo konkretnije obrise, prenosi Prima.