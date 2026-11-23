Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kada u novembru nebo iznenada potamni, a tišinu prekine snažan prasak groma, nije neobično da se ljudi zapitaju da li takvo vrijeme najavljuje nešto neobično.
Grmljavinske oluje najčešće povezujemo sa vrelim ljetnim danima, kada se zagrijan vazduh podiže i stvara uslove za razvoj snažnih oblaka.
Zdravlje
Inovativni češalj protiv ćelavosti: Električni impulsi vraćaju kosu
Ipak, priroda ne poznaje stroge kalendarske granice, pa se grmljavina može pojaviti čak i tokom najhladnijih mjeseci. Upravo zbog toga novembarski gromovi privlače posebnu pažnju, naročito kada se pojave nakon nekoliko neuobičajeno toplih dana.
Objašnjenje se krije u susretu toplih i hladnih vazdušnih masa. Tokom jeseni temperature mogu znatno da variraju. Poslije perioda relativno toplog vremena, preko našeg područja ponekad prelazi izražen hladni front koji donosi naglo zahlađenje.
BiH
Košarac: Ustavni sud BiH izazvao vanrednu situaciju, besmisleno zakazivati sjednice
Kada hladniji vazduh potisne topliji i vlažniji vazduh naviše, mogu nastati snažni oblaci koji stvaraju pljuskove, munje i grmljavinu. Što u atmosferi ima više toplote i vlage, veća je mogućnost da se, uz odgovarajuću nestabilnost, razviju grmljavinski oblaci.
Zbog toga se ova pojava može dogoditi čak i kada kalendar pokazuje da je zima veoma blizu.
Ovo je jedno od pitanja koje se najčešće postavlja kada se gromovi začuju u kasnu jesen.
U narodnim pričama i vremenskim vjerovanjima neobične pojave često su povezivane sa promenama godišnjih doba i predviđanjem vremena. Međutim, meteorološki gledano, grmljavina u novembru sama po sebi nije pouzdan znak da nas očekuje posebno oštra zima.
Društvo
U toku vakcinacija protiv gripa
Ona prije svega pokazuje da su u tom trenutku postojali odgovarajući atmosferski uslovi za nastanak oluje.
Hladni front koji donosi grmljavinu može biti praćen padom temperature, ali na osnovu jednog takvog događaja nije moguće zaključiti kakvo će vrijeme biti tokom decembra, januara ili februara.
Drugim riječima, iako grmljavina može najaviti neposrednu promjenu vremena, ne predstavlja dugoročnu prognozu, prenosi "Kurir".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
9 h0
Zanimljivosti
19 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu