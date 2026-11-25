Autor:ATV redakcija
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Srećni igrač lutrije iz Njemačke postao je bogatiji za 10 miliona evra nakon što je u večerašnjem izvlačenju Eurodžekpota pogodio svih sedam dobitnih brojeva.
Izvučeni su brojevi 22, 32, 35, 36, 40 3, 9, objavljeno je na sajtu Eurodžekpota.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurodžekpot je u petak, 27. novembra, a glavni dobitak ponovo iznosi 10 miliona evra.
Eurodžekpot izvlačenja održavaju se dva puta sedmično, utorkom i petkom, u Helsinkiju.
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Igrači biraju pet brojeva od 1 do 50 i dva dodatna broja od 1 do 12, a za osvajanje glavnog dobitka potrebno je pogoditi svih sedam brojeva.
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