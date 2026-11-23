Vjerovatno ste se do sada nekoliko puta zapitali šta mala rupa na lavabou predstavlja. Ona nije tu reda radi ili radi ukrasa - zapravo ima dvije važne funkcije.

Iako na prvi pogled djeluje kao nevažan detalj na lavabou, ona ima veoma praktičnu funkciju, a njeno zanemarivanje može da dovede do neprijatnih mirisa i problema sa odvodom.

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Riječ je o prelivnom otvoru, čija je osnovna namjena da spriječi izlivanje vode preko ivice umivaonika i potencijalno plavljenje kupatila. Povezan je sa skrivenim kanalom unutar umivaonika, kroz koji višak vode odlazi do glavnog odvoda.

Drugim riječima, ako ostavite slavinu otvorenu, a odvod zatvorite čepom, voda će moći da otiče kroz ovaj mali otvor umjesto da se preliva preko ivica lavaboa.

Ima dvije važne funkcije koje mnogi ne poznaju

Sprečavanje izlivanja vode jeste njegova osnovna uloga, ali prelivni otvor ima još jednu važnu funkciju. On omogućava ulazak vazduha u odvodni sistem, što pomaže da voda lakše i brže otiče.

Kada se pun umivaonik prazni, vazduh mora da cirkuliše kroz odvodne cijevi kako bi voda nesmetano prolazila. Prelivni otvor obezbjeđuje dodatni prolaz vazduha i tako može da pomogne u sprečavanju sporog oticanja vode i karakterističnog klokotanja koje se ponekad čuje iz odvoda.

Ipak, nemaju svi umivaonici ovaj otvor. Pojedini modeli, naročito nadgradni lavabo umivaonici koji su posljednjih godina popularni u modernom uređenju kupatila, nemaju prelivni kanal. To ne znači da su neispravni, već je riječ o drugačijem dizajnerskom rješenju, piše "Jutarnji list".

Zašto je važno redovno čistiti rupicu na umivaoniku?

Iako svakodnevno čistimo površinu umivaonika, slavinu i okolne pločice, prelivni otvor često potpuno zaboravimo. Problem je u tome što se unutar skrivenog kanala vremenom nakupljaju ostaci paste za zube, sapuna, dlake, masnoće sa kože i druge nečistoće.

Pošto je kupatilo uglavnom toplo i vlažno okruženje, takve naslage mogu da postanu pogodno mjesto za razvoj bakterija i buđi.

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Jedan od prvih znakova da je vrijeme za čišćenje jeste neprijatan, ustajao miris koji dolazi iz umivaonika.

Prljavština koja se nakupila u kanalu može da oteža i protok vode, pa ako primijetite da se lavabo prazni sporije nego ranije, vrijedi provjeriti i ovaj otvor.

Kako pravilno očistiti prelivni otvor?

Za čišćenje vam nisu potrebni posebni alati niti skupa sredstva. Dovoljno je nekoliko jednostavnih stvari koje već imate kod kuće.

Najprije vlažnom krpom od mikrofibera i malom količinom deterdženta za sudove prebrišite područje oko otvora kako biste uklonili vidljivu prljavštinu i ostatke paste za zube.

Zatim uzmite usku četkicu za čišćenje ili savitljivu četkicu namijenjenu čišćenju cijevi i pažljivo je uvedite u otvor kako biste uklonili naslage iz unutrašnjosti kanala.

Važno je da ne gurate četkicu preduboko i da ne koristite oštre predmete, jer biste mogli da oštetite površinu umivaonika.

Za detaljnije čišćenje možete upotrijebiti i sodu bikarbonu i alkoholno sirće. Uz pomoć malog lijevka sipajte nekoliko kašika sode bikarbone u otvor, a zatim polako dodajte nekoliko kašika sirćeta.

Smjesa će početi da pjeni zbog hemijske reakcije, što može pomoći u otpuštanju nečistoća. Ostavite je da djeluje oko 10 do 15 minuta, a zatim otvor isperite toplom vodom.

Ako se neprijatan miris i dalje zadržava, možete pokušati sa enzimskim sredstvom za čišćenje odvoda, uz obavezno praćenje uputstva proizvođača i provjeru da li je proizvod pogodan za vaš umivaonik.

Koliko često treba čistiti ovaj deo umivaonika?

Prelivni otvor ne zahteva svakodnevno čišćenje, ali bi trebalo da bude dio redovnog održavanja kupatila.

Preporuka je da ga jednom mjesečno isperete toplom vodom, dok se detaljnije čišćenje može obavljati na svaka dva do tri mjeseca. Naravno, ukoliko ranije primijetite neprijatan miris ili usporeno oticanje vode, nemojte čekati predviđeni termin.

Ukoliko ste očistili prelivni kanal, a neprijatan miris se i dalje širi iz umivaonika, uzrok može biti u sifonu ili ventilaciji odvodnih cijevi. Ako primijetite da se voda vraća kroz prelivni otvor ili curi ispod umivaonika, moguće je da postoji ozbiljnije začepljenje ili problem sa instalacijama, zbog čega bi trebalo pozvati vodoinstalatera.

Iako je riječ o detalju koji većina ljudi gotovo nikada ne primjećuje, ova mala rupa ima važnu ulogu u funkcionisanju kupatila. Redovnim održavanjem možete spriječiti nakupljanje prljavštine, neprijatne mirise i potencijalne probleme sa odvodom.