Neobičan prizor dočekao je zaposlene u biblioteci u američkom gradu Mamot Lejksu, gdje je pravi medvjed tokom noći provalio u zgradu i priredio sebi gozbu.

A zanimljivo je da se sve dogodilo upravo na dan kada se obilježavala 100. godišnjica objavljivanja knjige o omiljenom dječjem junaku Vini Puu.

Sve se dogodilo 14. oktobra, kada su zaposleni oko 6.20 časova dobili automatsko upozorenje da je aktiviran bezbjednosni sistem. Kada su pregledali snimke nadzornih kamera, umjesto provalnika ugledali su velikog crnog medvjeda kako bezbrižno šeta prostorijama biblioteke.

Činilo se da životinja tačno zna šta traži.

Prvo je pronašao hranu, a zatim obišao biblioteku

Prema saopštenju uprave biblioteka okruga Mono, medvjed se odmah uputio ka ormariću u kojem zaposleni čuvaju hranu. Tamo je pronašao puter od kikirikija, narezane breskve, punu šapu keksa i, naravno, teglu meda.

Nakon obilnog obroka, neobični gost odlučio je da malo razgleda prostor.

Obišao je biblioteku, pregledao nove naslove i zavirio do informativnog pulta. Iako je napravio pravi mali noćni izlet, za sobom nije ostavio gotovo nikakvu štetu. Nijedna polica nije bila srušena, a nijedna knjiga oštećena.

Medvjed je na kraju sam napustio zgradu, a kada su zaposleni i policija stigli, od njega nije bilo ni traga.

Zaposleni su tek naknadno shvatili koliko je ovaj događaj neobičan. Naime, knjiga "Vini Pu", autora Alana Aleksandera Milna, prvi put je objavljena upravo 14. oktobra 1926. godine.

Tako se stotinu godina kasnije, na isti datum, u biblioteci pojavio pravi medvjed sa očiglednom slabošću prema medu.

Iz uprave biblioteke podsjetili su da je Vini Pu čitaocima predstavljen kao medvjed malog uma, ali ogromnog apetita za medom, pa su dolazak njegovog stvarnog "rođaka" doživjeli kao gotovo filmsku podudarnost.

Ipak, simpatična priča ima i ozbiljniju stranu. Divlje životinje ne bi trebalo da ulaze u objekte u potrazi za hranom, jer takvi susreti mogu biti opasni i za ljude i za same životinje.

Zaposleni su nakon incidenta počeli pažljivije da odlažu hranu, a upravnik biblioteka Josef Bop uputio je i šaljivu poruku budućim posjetiocima.

Poručio je da cijene entuzijazam svojih posjetilaca, ali da grickalice ipak nisu dio bibliotečkog fonda za pozajmljivanje.

Kako je medvjed uspio da uđe u zaključanu zgradu, i dalje ostaje misterija.

(CDM)