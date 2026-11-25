Sreća u 2027. godini neće svima pokucati na vrata u isto vrijeme, ali za dva znaka počinje period koji bi mogao da promijeni mnogo toga. Poslije godina u kojima su često imali osjećaj da se trude više nego što im se vraća, konačno dolazi vrijeme da i oni budu među onima kojima se lijepe stvari događaju.

Nebo im je ovog puta spremilo pravu štafetu: jedan znak nosi sreću kroz prvu polovinu godine, a onda je, usred ljeta, predaje drugom. Lav i Djevica dobijaju priliku za velike pomake u ljubavi, poslu i novcu, a posebno je zanimljivo što se njihovi povoljni astrološki periodi nadovezuju jedan na drugi.

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Lav konačno dolazi na svoje u prvoj polovini godine

Lav ulazi u 2027. sa velikim astrološkim saveznikom. Jupiter boravi u njegovom znaku od 30. juna 2026. do 26. jula 2027. godine. U astrologiji se povezuje sa srećom, uspjehom, optimizmom i novim mogućnostima.

Početak godine donosi preispitivanje ranijih odluka. Ipak, situacija se postepeno mijenja. Jupiter kreće direktno 12. aprila, pa proljeće donosi više zamaha i jasnije prilike.

U ljubavi Lavove očekuje mnogo ljepših trenutaka. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će ih odmah privući. Moguće poznanstvo na putovanju, slavlju ili običnom izlasku. Zauzeti će lakše obnavljati bliskost i praviti zajedničke planove. Na poslu Lav konačno izlazi iz sjenke. Njegov trud može biti primjećen, a dugo čekani projekat pokrenut. Otvara se i mogućnost bolje pozicije ili veće zarade.

I novac donosi razloga za zadovoljstvo. Dodatni honorar, uspješan projekat ili povoljniji dogovor mogu donijeti olakšanje. Lav konačno dobija priliku da uživa u rezultatima svog rada. Djevici se otvara godina velikih pobjeda od 26. jula

Jupiter 26. jula ulazi u Djevicu i tu ostaje do 24. avgusta 2028. godine. Za ovaj znak počinje novi astrološki ciklus, povezan sa napretkom i širenjem mogućnosti.

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Djevice su navikle da brinu o svemu i svima. Često završavaju i ono što drugi ostave nedovršeno. Sada dolazi period u kojem bi njihov trud mogao konačno da se isplati.

Na poslu se otvaraju vrata za bolju poziciju, plaćeniji ugovor ili uspješnu saradnju. Djevice koje planiraju sopstveni posao mogle bi da naprave važan korak. I dodatni izvor prihoda postaje realnija mogućnost.

Druga polovina godine donosi i bolje finansijske izglede. Redovniji prihodi i povoljniji dogovori mogu rasteretiti kućni budžet. Djevice bi konačno mogle da ostvare planove koje dugo odlažu.

Ljubav donosi lijepe promene. Slobodne Djevice mogle bi da upoznaju osobu pored koje će se osjećati opušteno. Zauzete očekuju više razumevanja, podrške i zajedničkih planova.

Najljepše od svega je što Djevica ne mora baš sve sama. Vrijeme je da prihvati pomoć i više veruje sebi. Konačno može da uživa u onome što je godinama gradila.

Zašto sreća u 2027. godini prati baš njih

Jupiter u svakom znaku provodi oko godinu dana. Njegov prelazak označava novi period rasta, sreće i lijepih prilika.

Kod Lava i Djevice posebno je zanimljivo smjenjivanje povoljnih perioda. Lav ima podršku Jupitera tokom prve polovine godine. Od 26. jula sreća prelazi na stranu Djevice. Kao da samo mijenja adresu.

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I ljeto donosi važne astrološke događaje. Sunce ulazi u Lava 23. jula, a Venera 27. jula. Već 2. avgusta mlad Mjesec u Lavu prati potpuno pomračenje Sunca. Ovi događaji simbolizuju nove početke, ljubav, samopouzdanje i promjene.

Za Lava je ovo prilika da zablista i hrabro krene naprijed. Djevici se otvara period u kojem bi mogla da ubira plodove svog rada.

Možda je baš to najljepša poruka 2027. godine. Lijepe stvari ponekad stignu baš onda kada ih najmanje očekujemo. Lav dobija priliku da uživa u svom trenutku, a Djevica konačno da odahne.

Oba znaka mogla bi da pamte 2027. po lepim vijestima, važnim promjenama i osećaju da im život donosi mnogo razloga za radost.

(Krstarica)