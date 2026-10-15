Naučnik vjeruje da bi uspješna transplantacija glave sve promijenila: "Ljudi bi mogli da žive vijekovima"

Ljudi bi mogli da žive vijekovima ukoliko naučnici uspijevaju da razviju postupak transplantacije glave na drugo tijelo, izjavio je za Ria Novosti direktor Odeljenja za ortopediju u Drugoj pridruženoj bolnici Univerziteta tradicionalne kineske medicine, Sjaoping Ren.

"Ako tijelo održimo mladim i presadimo glavu na njega, onda, sa naučne tačke gledišta, već imamo dokaz da je to moguće", rekao je Ren, odgovarajući na pitanje da li bi transplantacija glave mogla da omogući ljudima da žive vijekovima.

Potrebno pažljivo proučavanje

On je dodao da ova tema zahtjeva pažljivo proučavanje, ali da bi takav postupak mogao uskoro da postane izvodljiv, budući da su slična istraživanja sprovedena na životinjama.

Italijanski hirurg Serđo Kanavero najavio je krajem februara 2015. godine pokretanje projekta HEAVEN/AHBR, u okviru kojeg je planirao transplantaciju glave dobrovoljca na tijelo donora, uz povezivanje kičmene moždine i mozga pomoću postupka koji je nazvao "GEMINI protokol".

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Kanavero i Ren su krajem 2016. godine predstavili miševe i majmune sa transplantiranim glavama.

Operacija trajala 18 sati

Kasnije su naučnici objavili da je u Kini izvedena transplantacija glave preminule osobe na tijelo druge preminule osobe, tokom složene operacije koja je trajala 18 sati.

U tim postupcima korišćeni su ultratanki ugljenični na nož, polietilen-glikol, supstanca koja pomaže nervnim vlaknima da se povežu, kao i posebna tehnika stimulacije kičmene moždine na mjestu reza, s ciljem uspostavljanja veza između neurona, prenosi Tanjug.