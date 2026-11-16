“Biblijski” trenutak u kojem su hiljade riba iskočile iz vode pokušavajući da pobjegnu od navodnog predatora zabilježen je kamerom!

Ovaj upečatljiv prizor, koji je podsjećao na čudo iz Novog zavjeta, odigrao se u nedjelju popodne i trajao oko 20 minuta, na keju u oblasti Kosta del Sol, nedaleko od Malage.

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Na dramatičnom snimku vide se male, srebrnkaste morske ribe kako se žestoko trzaju na obali rijeke nakon što su iskočile iz vode. Desetine drugih vodenih životinja mogu se vidjeti u panici, stvarajući male pljuskove dok se mahnito bacaju unaokolo.

Vjeruje se da ove ribe pripadaju porodici haringi, lokalno su poznate kao “lačas” i uglavnom se koriste kao mamac za pecanje.

Predstavnica lokalnog udruženja ribara Mari Karmen Navas pripisala je ovaj spektakl, koji se dogodio u nedjelju nešto prije 13 časova, prisustvu predatora, poput tune. Ribe su iskakale iz vode zbog svog brzog kretanja, ali i pritiska koji je nastao unutar samog jata, prenosi "Telegraf".

Desetine galebova iskoristile su ovaj nadrealni fenomen kako bi se domogle lakog obroka, dok su djeca na doku, pored jednog ribarskog broda, posmatrala prizor. Jedan korisnik društvenih mreža, Eduardo Ruiz Ramirez, rekao je:

“Kao ribar, mogu da potvrdim da se to dešava. Do toga dolazi kada predatori sateraju jato sardina u ćošak, zbog čega one iskaču iz vode. To je odbrambeni manevar kojim pokušavaju da se zaštite”, navodi Dejli Mejl.

Ovaj događaj uslijedio je nakon što su neki ljudi tvrdili da je snimak napravljen pomoću vještačke inteligencije.

Drugi korisnik društvenih mreža odgovorio je:

“Nipošto. Ovo se dogodilo prije samo nekoliko minuta u Kaleti de Velezu. Čini se da hiljade malih riba bježe od nekog predatora, vjerovatno tune”.

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Drugi su sugerisali da je predator mogla biti “manja grupa ajkula”, iako nije bilo potvrde o tome koja bi životinja mogla da izazove ovakvo ponašanje riba.

Jedan drugi mještanin, odgovarajući na komentare u kojima su ljudi pozivali stanovnike tog područja da siđu do luke sa kantom i napune je ribom za ukusan ručak, rekao je:

“To je vrsta sardine, ali je suvlja i manje sočna kada se peče na roštilju. Zato luka nije prepuna ljudi koji ih love. Jednostavno nisu baš ukusne”.

Navodno su zaposleni u luci i prolaznici počeli da bacaju ribu nazad u more – iako su mnoge uginule na suvom nakon spektakularnog skoka iz vode.