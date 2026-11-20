Grand Theft Auto 6 je prvog dana prodat u više od 24,5 miliona primjeraka i zaradio oko 2,36 milijardi dolara, procjenjuje analitička kompanija „Sensor Tower“. Ako se procjena potvrdi, to će biti najveće izdanje u istoriji industrije zabave.

Igra je objavljena u četvrtak, 19. novembra, za „Plejstejšn 5“ i „Iksboks serijs Iks|Es“, nakon 13 godina čekanja. „Sensor Tower“, čije podatke prenose Bi-Bi-Si i „Gejmspot“, u prodaju ubraja i prednarudžbe i primjerke kupljene na dan izlaska.

Procjena je tokom dana brzo rasla. Ujutro 19. novembra „Sensor Tower“ je računao na oko 19,1 milion primjeraka i 1,84 milijarde dolara, a do kraja dana brojka je premašila 24,58 miliona.

Gotovo tri puta više od GTA 5

„GTA 5“ je prvog dana 2013. godine zaradio oko 800 miliona dolara, pa bi novi nastavak taj rezultat nadmašio gotovo tri puta. Poređenja radi, najuspješniji film ove godine, "Spider-Man: Brand New Day", tokom cjelokupnog prikazivanja u bioskopima zaradio je 2,5 milijardi dolara, navodi Bi-Bi-Si.

Najviše primjeraka prodato je za „Plejstejšn 5“, i to 18,44 miliona, dok je za „Iksboks serijs Iks|Es“ prodato 6,15 miliona. Na „Sonijevu“ konzolu tako otpada 75 odsto prodaje, a na „Majkrosoftovu“ 25 odsto.

"Sensor Tower" navodi da procjene zasniva na potvrdama o kupovini koje stižu putem elektronske pošte i drugim statističkim izvorima. Ista kompanija procjenjuje da će „GTA 6“ za 10 odsto smanjiti vrijeme koje igrači provode u drugim igrama za jednog igrača.

Zvanični podaci uskoro

„Rokstar gejms“ i njegova matična kompanija „Tejk-Tu interaktiv“ još nisu objavili zvanične podatke o prodaji. Direktor „Tejk-Tua“ Straus Zelnik rekao je u četvrtak u emisiji „TBPN“ da će kompanija uskoro objaviti zvanične brojke.

Glavni likovi igre su Lusija i njen partner Džejson, par sitnih kriminalaca.