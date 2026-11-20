Autor:ATV redakcija
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Grand Theft Auto 6 je prvog dana prodat u više od 24,5 miliona primjeraka i zaradio oko 2,36 milijardi dolara, procjenjuje analitička kompanija „Sensor Tower“. Ako se procjena potvrdi, to će biti najveće izdanje u istoriji industrije zabave.
Igra je objavljena u četvrtak, 19. novembra, za „Plejstejšn 5“ i „Iksboks serijs Iks|Es“, nakon 13 godina čekanja. „Sensor Tower“, čije podatke prenose Bi-Bi-Si i „Gejmspot“, u prodaju ubraja i prednarudžbe i primjerke kupljene na dan izlaska.
Procjena je tokom dana brzo rasla. Ujutro 19. novembra „Sensor Tower“ je računao na oko 19,1 milion primjeraka i 1,84 milijarde dolara, a do kraja dana brojka je premašila 24,58 miliona.
„GTA 5“ je prvog dana 2013. godine zaradio oko 800 miliona dolara, pa bi novi nastavak taj rezultat nadmašio gotovo tri puta. Poređenja radi, najuspješniji film ove godine, "Spider-Man: Brand New Day", tokom cjelokupnog prikazivanja u bioskopima zaradio je 2,5 milijardi dolara, navodi Bi-Bi-Si.
Najviše primjeraka prodato je za „Plejstejšn 5“, i to 18,44 miliona, dok je za „Iksboks serijs Iks|Es“ prodato 6,15 miliona. Na „Sonijevu“ konzolu tako otpada 75 odsto prodaje, a na „Majkrosoftovu“ 25 odsto.
"Sensor Tower" navodi da procjene zasniva na potvrdama o kupovini koje stižu putem elektronske pošte i drugim statističkim izvorima. Ista kompanija procjenjuje da će „GTA 6“ za 10 odsto smanjiti vrijeme koje igrači provode u drugim igrama za jednog igrača.
„Rokstar gejms“ i njegova matična kompanija „Tejk-Tu interaktiv“ još nisu objavili zvanične podatke o prodaji. Direktor „Tejk-Tua“ Straus Zelnik rekao je u četvrtak u emisiji „TBPN“ da će kompanija uskoro objaviti zvanične brojke.
Glavni likovi igre su Lusija i njen partner Džejson, par sitnih kriminalaca.
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