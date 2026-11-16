Od 1. decembra za ove znakove stižu ljepši dani

Poslije perioda neizvjesnosti, odlaganja planova i brige zbog novca, za pojedine pripadnike Zodijaka konačno stižu ljepši dani. Astrološka predviđanja najavljuju da će se situacije koje su dugo djelovale nerješivo pokrenuti, dok bi finansijske prilike mogle da se poprave brže nego što očekuju.

Posebno se izdvajaju tri horoskopska znaka kojima decembar 2026. obećava priliku da staru godinu isprate sa mnogo manje briga.

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Bik

Bikovima bi decembar mogao da donese dugo očekivanu finansijsku stabilnost. Trud koji su ulagali prethodnih mjeseci konačno bi mogao da počne da se isplaćuje, a novac da pristigne iz nekoliko različitih izvora. Mogući su povrat starog duga, povoljna poslovna ponuda ili dogovor koji je dugo bio na čekanju. Prema horoskopu, već početkom decembra Bikovi bi mogli da riješe jedan od najvećih finansijskih problema i konačno odahnu. Ono što im je donedavno izgledalo nedostižno sada bi moglo da postane stvarnost.

Djevica

Djevice su dugo stavljale tuđe potrebe ispred svojih, ali decembar bi mogao da promijeni takvu situaciju. Očekuju ih povoljnije okolnosti na poslu, mogućnost dodatne zarade ili naplata novca koji su dugo čekale. Međutim, lijepe promjene neće se odnositi samo na finansije. Prema astrološkoj prognozi, Djevice bi mogle da razriješe i komplikovane odnose, donesu važne odluke i konačno završe obaveze koje su mjesecima odlagale. Za mnoge pripadnike ovog znaka posljednji mjesec godine mogao bi da donese dugo priželjkivani mir.

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Strijelac

Strijelčevi bi u decembru mogli da osjete da se upornost konačno isplatila. Poslovni planovi koji su dugo stagnirali mogli bi da krenu naprijed, dok se otvaraju mogućnosti za bolju zaradu. Posebno povoljan period najavljuje se onima koji čekaju potpisivanje ugovora, novi posao ili realizaciju važnog projekta. Finansijski pritisak mogao bi da popusti, a Strijelčevi će, prema prognozi, konačno dobiti priliku da ostvare planove koje su zbog nedostatka novca stalno pomjerali.

(BlicŽena)