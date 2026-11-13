Ove stvari na petak 13. ne treba raditi: Prema vjerovanju donose nesreću

Petak 13. vijekovima važi za najnesretniji dan u kalendaru, a ta se reputacija duboko ukorijenila u zapadnoj kulturi.

Bez obzira na to jeste li istinski praznovjerni ili samo volite dobru staru tradiciju, sigurno ste barem jednom zastali prije nego što ste napravili neki naizgled bezazlen potez na ovaj dan.

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Od izbjegavanja crnih mačaka do pažljivog rukovanja ogledalima, brojna su vjerovanja o tome što donosi lošu sreću. Zato smo izdvojili nekoliko svakodnevnih radnji koje bi na ovaj zloglasni datum, prema narodnim vjerovanjima, mogle prizvati nevolje.

Otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru

Jedno od najstarijih praznovjerja kaže da se kišobran nikada ne smije otvarati unutar kuće. Prema nekim izvorima, ovo vjerovanje potiče još iz starog Egipta, gdje su faraoni koristili kišobrane kao zaštitu od sunca.

Otvaranje takvog štita u zatvorenom prostoru smatralo se nepoštovanjem boga Sunca, što je navodno donosilo teške kazne za sve ukućane. Danas se vjeruje da otvaranje kišobrana u kući na petak 13. donosi svađu s porodicom.

Naravno, iz praktične perspektive, ovo pravilo ima smisla jer otvoreni kišobran u malom prostoru lako može srušiti predmete i izazvati nezgodu.

Bez ikakvog uplitanja nadrealnih sila, nespretno rukovanje kišobranom može završiti na krau sa razbijenim vazama ili povredama. Zato je najbolje ostaviti ga sklopljenog dok ne izađete na svjež vazduh. Ako ga baš morate otvoriti unutra, budite posebno oprezni.

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Šišanje i sječenje noktiju

U svijetu ljepote, petak 13. donosi svoja specifična pravila koja mnogi i danas slijede. Jedno od najpopularnijih vjerovanja jest da na ovaj dan treba izbjegavati šišanje kose jer bi to moglo završiti lošom srećom ili pravom frizerskom katastrofom.

Slično vrijedi i za sječenje noktiju, za koje se u nekim kulturama vjeruje da na ovaj datum donosi beskrajnu tugu. Iako vaši nokti i kosa ne znaju koji je dan u sedmici, psihološki učinak straha od nesreće može vas učiniti nervoznijima dok rukujete makazama.

Zato mnogi radije odgađaju svoje kozmetičke tretmane za neki sretniji dan.

Prolazak ispod skala

Sujevjerni ljudi na petak 13. posebno paze da ne prođu ispod naslonjenih skala. Ovo vjerovanje proizlazi iz ideje da skale naslonjene na zid stvaraju trougao, koji je simbol života i Svetog trojstva.

Prolazak kroz taj prostor navodno narušava svetu ravnotežu i priziva nesreću. Zbog toga mnogi radije naprave nekoliko koraka više kako bi zaobišli skale.

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S druge strane, izbjegavanje skala može se smatrati i običnim zdravim razumom. Otvorene skale obično znače da se u blizini odvijaju građevinski radovi ili održavanje. Kante s bojom ili alati lako mogu pasti pod uticajem gravitacije i izazvati ozbiljne povrede.

Ako želite izbjeći posjetu hitnoj pomoći, najbolje je zaobići radno područje.

Prosipanje soli i ukrštanje pribora za jelo

Kuhinja i trpezarija takođe su mjesta puna potencijalnih opasnosti kada je u pitanju loša sreća. Slučajno prosipanje soli viekovima se smatra lošim znakom, a to vjerovanje navodno potiče od priče da je Juda prosuo so tokom Tajne večere.

Kako bi se poništila nesreća, tradicija nalaže da se prstohvat soli baci preko lijevog ramena. Uz to, na petak 13. savjetuje se da nikada ne ukrštate noževe na stolu.

Ukršteni noževi navodno uzrokuju svađe i privlače negativnu energiju, a ako vam se to slučajno dogodi, zli duhovi se mogu otjerati tako da drškom noža tri puta udarite o tvrdu površinu.

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Mijenjanje posteljine i odlazak na put

Ako ste planirali osvježiti svoju spavaću sobu na petak 13., možda biste trebali pričekati subotu. Smatra se da mijenjanje posteljine na ovaj dan donosi loše snove i noćne more.

Prema nekim narodnim vjerovanjima, time se čak prizivaju zli duhovi u vaš dom. Zato mnogi radije ostavljaju stare plahte još jedan dan kako bi osigurali miran san, prenosi Net.hr.