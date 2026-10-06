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Ovi znakovi će do kraja oktobra ostvariti svoje životne planove

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06.10.2026 16:21

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Хороскоп
Foto: Pixabay/Maklay62

Tri horoskopska znaka do kraja oktobra ostvaruju želju koju su dugo nosili u sebi. Ono što im je mjesecima ili godinama djelovalo daleko sada počinje da se približava.

Najljepše je kada čovjek više ni ne očekuje da će se nešto dogoditi, a onda se okolnosti iznenada pokrenu. Upravo takav preokret očekuje ova tri horoskopska znaka. Oktobar im donosi priliku da zatvore jedno dugo poglavlje i konačno dobiju ono čemu su se potajno nadali.

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Rak: Želja za mirom i bliskošću konačno se ostvaruje

Rak duboko pamti ljude i događaje iz prošlosti, pa mu je posebno važno da se odnosi sa voljenima smire. Njegova dugo čekana želja može biti povezana sa porodicom, pomirenjem ili ponovnim uspostavljanjem bliskosti sa osobom koja mu nedostaje.

Do kraja oktobra mogući su razgovor, susret ili poruka koja će promijeniti atmosferu. Neće sve biti riješeno preko noći, ali Rak može dobiti upravo ono što mu je bilo najpotrebnije – osjećaj da više ne mora da nosi teret prošlosti sam.

Vaga: Dobija odgovor koji je dugo čekala

Vaga često dugo ćuti o onome što osjeća, posebno kada joj je do nekoga zaista stalo. Zato njena najveća želja može biti povezana sa ljubavlju, odnosom koji je ostao nedorečen ili osobom za koju još uvijek postoji nada.

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Do kraja oktobra dolazi trenutak kada više neće biti potrebno nagađati. Razgovor, poruka ili susret mogu pokazati da se odnos ipak kreće u pravcu kojem se Vaga nadala. Najvažnije je da ne propusti priliku zato što previše razmišlja o tome šta bi moglo da pođe po zlu.

Strijelac: Konačno stiže prilika koju je dugo čekao

Strijelac svoju dugo čekanu želju može pronaći u poslu, novcu ili potpuno novom životnom pravcu. Već neko vrijeme osjeća da može više, ali je pravi trenutak stalno izmicao.

Do kraja oktobra može se otvoriti mogućnost koju nije očekivao – nova poslovna ponuda, dogovor, promjena radnog mjesta ili prilika da napokon zaradi više. Ono što je dugo izgledalo kao plan za budućnost sada može početi da dobija konkretan oblik.

Strijelcu će biti potrebno malo hrabrosti da napravi prvi korak, ali upravo taj korak može biti početak perioda koji je dugo priželjkivao.

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Oktobar im vraća vjeru da se želje ostvaruju

Za Raka, Vagu i Strijelca kraj oktobra donosi priliku da se nešto što su dugo priželjkivali konačno pokrene. Zato neka ne budu prestrogi prema sebi i neka ne traže odmah odgovor na pitanje kako će se sve završiti.

Neka prihvate ono što im ovaj period donosi i daju šansu novim okolnostima.

(B92)

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