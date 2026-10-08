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Ovi znakovi konačno dolaze do velikih para: Jedan će imati poseban razlog za slavlje

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08.10.2026 16:23

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Хороскоп
Foto: Pixabay/Maklay62

Za tri znaka Zodijaka 8. oktobar može donijeti veoma povoljnu energiju kada su u pitanju novac, posao i materijalna sigurnost. Mjesec u opadanju u znaku Djevice stavlja naglasak na praktične odluke, rezultate i ono što može donijeti konkretnu korist.

Ovo nije trenutak za rasipanje energije. Prilike koje se otvaraju treba prepoznati na vrijeme, posebno ako su povezane sa poslom, dodatnom zaradom ili odlukom koja može poboljšati finansijsku situaciju. Za tri horoskopska znaka stvari bi mogle da krenu u mnogo povoljnijem smjeru.

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Škorpija

Škorpije 8. oktobra mogu da osjete da se konačno pokreće nešto što je dugo stajalo u mjestu. Posebno povoljan može biti finansijski segment života, jer se pojavljuje prilika koja na prvi pogled možda neće djelovati spektakularno, ali bi mogla da donese konkretnu korist. To može biti poslovna ponuda, dodatni izvor prihoda, naplata nečega što se dugo čekalo ili mogućnost da svoj talenat i iskustvo pretvorite u ozbiljniju zaradu. Najvažnije je da ne potcjenjujete svoju vrijednost. Upravo je to moglo da vas koči u prethodnom periodu. Kada shvatite koliko zaista možete da ponudite, lakše ćete tražiti i odgovarajuću finansijsku nadoknadu.

Ribe

Ribe mogu da dobiju potvrdu da njihova upornost nije bila uzaludna. Ono u šta ste dugo ulagali vrijeme, energiju ili novac sada može početi da daje rezultate. Finansijska sreća može doći kroz posao koji ste već započeli, projekat u koji ste vjerovali ili osobu koja prepoznaje vašu vrijednost. Moguće je i da ćete dobiti ponudu koja vam omogućava da povećate prihode ili konačno napravite korak ka većoj finansijskoj sigurnosti. Vaša intuicija će 8. oktobra biti posebno važna. Ako vam unutrašnji osjećaj govori da određena poslovna prilika vrijedi pažnje, nemojte je automatski odbaciti zbog straha ili sumnje.

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Jarac

Jarčevi bi mogli biti najveći finansijski srećnici među ova tri znaka. Vaša disciplina, ambicija i sposobnost da istrajete čak i kada rezultati kasne sada mogu biti nagrađeni. Na poslovnom planu otvaraju se vrata koja mogu donijeti više novca, bolju poziciju ili priliku za napredovanje. Neki Jarčevi mogu dobiti ponudu za novi posao, dok bi drugi mogli da pronađu dodatni izvor zarade ili način da postojeći posao učine mnogo profitabilnijim. Ono što je posebno važno jeste osjećaj da se trud konačno pretvara u konkretan rezultat. Umjesto obećanja i čekanja, sada želite brojke, rezultate i finansijsku sigurnost – a upravo to bi moglo da počne da dolazi. Nemojte se plašiti da napravite ambiciozniji potez. Ako ste prethodno dobro postavili temelje, 8. oktobar može označiti početak veoma povoljnog perioda za novac.

(ŽenaBlic)

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