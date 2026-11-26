Zamislite mjesto na kojem se munje pojavljuju čak 297 noći godišnje, i to u trajanju do 10 sati dnevno.

Zvuči kao prizor iz naučnofantastičnog filma, ali takvo mjesto zaista postoji. Riječ je o jezeru Marakaibo u Venecueli, iznad kojeg se odvija jedan od najneobičnijih prirodnih fenomena na svijetu - munje Katatumba.

Ovaj spektakularni fenomen je toliko čest da se javlja tokom pet od svakih šest noći. U pojedinim trenucima zabilježeno je i gotovo 30 udara munja u jednoj minuti.

Jezero Marakaibo bilježi 233 bljeska munja po kvadratnom kilometru godišnje, što ga čini apsolutnim svjetskim žarištem atmosferskih pražnjenja.

Spoj geografije i klime stvara "neprekidnu munju"

Zašto se munje ovdje pojavljuju tako često? Odgovor se krije u jedinstvenom spoju geografskih i klimatskih uslova. Položaj jezera pogoduje učestalom stvaranju olujnih oblaka, a ključnu ulogu u tome imaju okolne planine i topli vlažni vazduh.

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Tokom noći, hladniji vazduh spušta se sa planinskih venaca koji su dio Anda i sudara sa toplim i vlažnim vazduhom iznad jezera. Ovaj sudar vazdušnih masa pokreće razvoj oluja, naročito u području ušća rijeke Katatumbo, gdje se ona uliva u jezero Marakaibo.

Zbog svoje učestalosti, intenziteta i pravilnosti, ovaj fenomen dobio je i nadimak „Svetionik Marakaiba“. Munje su vidljive sa udaljenosti od više desetina kilometara, pa su vijekovima predstavljale upečatljiv orijentir u ovom području.

Italijanski geograf Agustin Kodaci svojevremeno je opisao ovaj prizor kao „neprekidnu munju“, ističući da fenomen služi pomorcima kao prirodni svetionik. Zbog gotovo neprestane aktivnosti, munje Katatumba poznate su i pod nazivom „Vječna oluja“.

Prije nego što su precizniji podaci postali dostupni, područje oko sela Kifuka u Demokratskoj Republici Kongo smatralo se mjestom sa najvećom učestalošću udara munja na svijetu sa 158 bljeskova godišnje po kvadratnom kilometru, što je znatno manje od 233 bljeska koliko bilježi jezero Marakaibo, prenosi Telegraf.rs.