Posljednjih šest sedmica 2026. godine moglo bi da bude posebno srećno za ljude rođene u tri mjeseca. Prema astrološkim predviđanjima, pred njima je period ljubavi, novih prilika i promjena koje su dugo čekali.

Nakon mjeseci neizvjesnosti, preispitivanja i brojnih izazova, završnica godine mogla bi da donese veliko olakšanje. Ono što je donedavno izgledalo nedostižno sada bi moglo da postane stvarnost, a pojedini odnosi i životni planovi konačno bi mogli da krenu u željenom pravcu.

Kako prenosi CdM, posebno povoljan period predviđa se osobama rođenim u februaru, junu i oktobru.

Februar: Vrijeme je da konačno izaberete sebe

Za rođene u februaru 2026. godina bila je vrijeme velikih unutrašnjih promjena. Mnogi su shvatili da njihove nekadašnje želje više ne odgovaraju onome što danas žele od života.

U posljednjih šest sedmica godine mogli bi da naprave važan korak naprijed. Neki će upoznati ljude koji će im otvoriti nova vrata, dok bi drugima mogla da stigne poslovna ponuda koja mijenja svakodnevicu.

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Najvažnije je da prestanu da žive prema tuđim očekivanjima. Samostalnost, sloboda i povjerenje u sopstvene odluke mogli bi da im donesu upravo ono što im je nedostajalo.

Jun: Ljubav i radost ponovo dolaze

Rođeni u junu iza sebe ostavljaju period u kojem su obaveze, odgovornost i teške odluke često potiskivale njihove želje.

Kraj godine donosi priliku da ponovo uživaju u druženju, spontanosti i malim stvarima koje život čine ljepšim.

Neočekivani poziv, susret sa starim prijateljem ili početak ljubavne priče mogli bi da obilježe naredne sedmice.

Za neke će to značiti obnavljanje važnog odnosa, a za druge potpuno novo poznanstvo. Ključ je u tome da ne čekaju savršen trenutak za sreću, već da sebi dozvole da uživaju u onome što im se događa.

Oktobar: Stiže ljubav kakvu zaslužujete

Osobe rođene u oktobru tokom godine mogle su da nauče važne lekcije o ljubavi, odnosima i sopstvenoj vrijednosti.

Mnogi su shvatili da ne mogu uvijek biti oni koji razumiju, opraštaju i ulažu najveći trud, dok njihove potrebe ostaju zanemarene.

Posljednje sedmice 2026. godine mogle bi da donesu emotivno razrješenje.

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Neke veze postaće stabilnije i iskrenije, dok bi se druge mogle završiti, otvarajući prostor za novi početak.

Najveća promjena neće nužno biti u dolasku nove osobe, već u drugačijem odnosu prema sebi. Rođeni u oktobru mogli bi konačno da prestanu da pristaju na manje od onoga što žele i zaslužuju.