Nesvakidašnji prizor sa jedne svadbe u Srbiji privukao je pažnju korisnika društvenih mreža.

Umjesto uobičajene igre uz muziku, dvojica muškaraca odlučila su da pred gostima pokrenu vanbrodski motor, a ono što je uslijedilo izazvalo je brojne komentare.

Snimak je objavljen na profilu "The Gentlemen", uz šaljiv komentar autora: "Kad misliš da si sve vidio. Motaj kablove... gasi sve... zatvaraj“.

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Iako nije poznato gdje je i kada snimak nastao, niti šta su muškarci tačno planirali, na početku se vidi kako pokušavaju da pokrenu motor marke "Merkjuri", postavljen na metalno postolje sa točkićima.

Oko njih su se okupili gosti, prateći šta se dešava. Kada su napokon uspjeli da pokrenu motor, začulo se glasno brujanje i pojavio dim, što je čitavom prizoru dalo još neobičniji ton.

Međutim, tu se sve nije završilo. Dvojica muškaraca zatim su uzela motor i počela da igraju sa njim nasred podijuma, pretvarajući slavlje u scenu kakva se ne viđa svakog dana.

"Šta su htjeli, da poguše goste?“: Komentari ne prestaju

Snimak je ubrzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima uglavnom reagovali u šaljivom tonu.

Mnoge je iznenadila ideja da se vanbrodski motor pojavi usred slavlja, dok su drugi kroz šalu komentarisali ponašanje muškaraca.

Među komentarima našle su se i opaske poput:

"Konačno primjer kako normalna svadba može da izgleda",

"Veoma skupa igračka",

"Pa upropastili vjerovatno motor, on se ne pali ako nije u vodi, lele",

"Šta su htjeli, da poguše goste?",

"Koliko je super što smo muškarci",

"Evo zašto žene žive duže".

Dok su jedni prizor doživjeli kao nesvakidašnju zabavu, drugi su se zapitali da li je ovakvom poduhvatu uopšte bilo mjesto među gostima.

Bilo kako bilo, snimak je pokazao da na pojedinim slavljima iznenađenja mogu da dođu sa sasvim neočekivane strane – pa čak i u obliku vanbrodskog motora na podijumu.

Kad mislis da si sve video Motaj kablove...gasi sve.... zatvaraj https://t.co/FhU6flSftE — The Gentlemen ☦️ (@AyrtonLegend) November 22, 2026

(Alo)