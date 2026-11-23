Zamislite kuću u kojoj se noću hodnicima navodno čuju koraci, a vrata se zatvaraju u praznim sobama. Ako biste morali da provedete noć u takvoj kući, da li bi objašnjenja poput škripe starog parketa i promaje bila dovoljna da otklonite sumnje?

Ispostavlja se da prihvatanje naučnih objašnjenja ne znači nužno i odbacivanje vjerovanja u duhove.

Ljudi koji su zadržali vjeru u Boga, ali se u duhovnim pitanjima više oslanjaju na sopstveno rasuđivanje nego na vjerska učenja, češće vjeruju u magiju, duhove i kletve, pokazalo je istraživanje.

U studiji je učestvovalo je 1.812 odraslih osoba, a analizirani su njihovi stavovi o nauci, religiji i vjerovanju u natprirodne pojave. Posebna pažnja posvećena je pogledu na svijet nazvanom "sekularni racionalizam", piše Science alert. Istraživači su željeli da utvrde šta se dešava sa vjerovanjima u natprirodne pojave kada vjerske institucije gube uticaj. Da li ljudi, kada počnu da preispituju crkvena učenja, istovremeno prestaju da vjeruju u duhove, kletve i nevidljive sile?

Prema ovom istraživanju, nauka i natprirodne pojave nisu nužno nespojive u ljudskom razmišljanju. Ovaj pojam obuhvata uvjerenje da je nauka jedini način da se razumiju svi aspekti svijeta, uz naglašavanje značaja razuma i ljudskog iskustva prilikom donošenja moralnih odluka, samostalno tumačenje duhovnih učenja i nezainteresovanost za vjerske rasprave.

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Visok rezultat na ovoj skali nije nužno značio i potpuni prekid veze sa religijom. Neki učesnici i dalje su vjerovali u Boga, izjašnjavali se kao pripadnici određene religije ili odlazili na verske službe.

Istraživači su ove stavove uporedili sa tri kategorije vjerovanja u natprirodne pojave. Posebno su ispitivali vjerovanje u čuda, magiju i svakodnevna sujeverja, praveći razliku između vjerovanja koja podrazumevaju božansko djelovanje i onih za koja nisu neophodni ni Bog ni zajednička vjerska učenja.

Skala vjerovanja u magiju obuhvatala je vjerovanje u duhove, kletve, duhove koji nastanjuju predmete, komunikaciju sa mrtvima, predviđanje budućnosti i samu magiju. Sujevjerja su obuhvatala navike poput izbjegavanja određenih riječi za koje se vjeruje da mogu da donesu nesreću i pokvare ishod nečega čemu se čovek nada.

Vjerovanje u Boga i magiju: Šta su pokazali rezultati istraživanja

Odgovori su pokazali da su ljudi sa izraženijim sekularnim racionalizmom ređe vjerovali u čuda. Međutim, njihovi rezultati kada je riječ o vjerovanju u magiju i sujevjerja bili su viši.

Detaljnijom analizom istraživači su utvrdili da se povezanost sekularnog racionalizma i izraženijeg vjerovanja u magiju javlja kod ljudi koji su zadržali vezu sa religijom. Ista povezanost nije jasno uočena kod nevjernika, osoba koje se ne izjašnjavaju kao pripadnici bilo koje religije i onih koji nikada ne odlaze na vjerske službe.

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Oko 40 odsto ljudi koji veruju u Boga i prihvataju sekularni racionalizam pokazalo je sklonost ka verovanju u magiju, u poređenju sa 19 odsto onih koji odbacuju takav pogled na svet.

Istraživači smatraju da je jedno od mogućih objašnjenja razlika između lične vere i autoriteta verskih institucija. Ljudi mogu da zadrže veru, ali da se u duhovnim pitanjima ne oslanjaju na crkvena učenja, već na sopstveno rasuđivanje. Tako mogu da prihvataju i verovanja koja njihova verska zajednica odbacuje, poput gatanja ili komunikacije sa duhovima, prenosi RT Balkan.

Istraživanje ne dokazuje da poverenje u nauku podstiče verovanje u magiju, niti pokazuje da li takva verovanja postaju učestalija ili ređa. Za pouzdanije zaključke bilo bi potrebno pratiti stavove istih ljudi tokom dužeg perioda.