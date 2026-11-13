Srce bebe bilo zaustavljeno 94 minuta, a onda se desilo čudo

Jedna beba mjesecima se borila za život, tokom teške operacije srce joj nije radilo 94 minuta, a onda se desilo čudo. Sada ova djevojčica prkosi svim prognozama.

Ovo je priča majke koja je još tokom trudnoće slutila da nešto nije u redu.

Uslijedilo je šest mjeseci neizvjesnosti, straha i strepnje, tokom kojih su se ljekari borili za život male Esme.

Danas ova nevjerovatna djevojčica prkosi svim prognozama.

Kada je Emili Marijani (33) bila u trećem tromjesečju prve trudnoće, odbijala je da skine etikete sa novih dječjih kolica.

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Progonio ju je zlokoban osjećaj da nešto nije u redu. Iako je na jednom od ranih ultrazvučnih pregleda uočena nepravilnost u radu srca, a beba bila izuzetno sitna, ljekari tada nisu mogli ni da pretpostave kakva ih drama očekuje.

"Jednostavno sam osjećala da nešto nije kako treba. Majka uvijek osjeti kada nešto nije u redu", prisjeća se Emili.

Košmar je počeo deset dana nakon rođenja

Mala Esma rođena je na Novu godinu 2021. godine, u jeku pandemije korona virusa.

Porođaj je protekao bez komplikacija, a prvi pregledi srca bili su uredni. Ipak, mir je trajao svega nedjelju dana.

Stanje djevojčice naglo se pogoršalo. Počela je da povraća i ubrzano diše, a majka je golim okom mogla da vidi kako joj srce snažno i ubrzano udara u sićušnim grudima.

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Dežurni ljekar odmah je reagovao i uputio ih u bolnicu.

"Zbog mjera tokom pandemije morala sam potpuno sama da odem u bolnicu. Od porođaja je prošlo tek deset dana, još se nisam ni fizički oporavila, a već sam proživljavala najveći strah u životu. Da ljekar nije reagovao istog trenutka, moje kćerke danas možda ne bi bilo", prisjeća se majka.

Pregledi su otkrili tešku dijagnozu: Esma je imala urođenu srčanu manu poznatu kao atrioventrikularni septalni defekt (AVSD), odnosno veliki otvor na pregradi između srčanih šupljina.

Srce joj je bilo veličine oraha, svaki sat mogao je biti posljednji

Zbog teške srčane mane, kod Esme se ubrzo razvila srčana slabost, a jedini spas bila je operacija na otvorenom srcu. Međutim, bila je premala i preslaba da bi izdržala tako rizičan zahvat.

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Ljekari su joj kroz nos postavili sondu do želuca kako bi mogla da se hrani i dobije na težini. Za njene roditelje, Emili i Metjua, uslijedili su mjeseci neizvjesnosti i života u izolaciji, u sopstvenom domu.

"Stalno sam razmišljala o njenom sićušnom srcu, koje je bilo tek veličine oraha. Hranili smo je na svaka tri sata, a potom je još 45 minuta držali uspravno kako ne bi povratila hranu. Uzimala je šest ili sedam lijekova dnevno. Šest mjeseci gotovo da nismo izlazili iz kuće. Pokušavali smo da se povežemo sa svojom bebom, dok nas je neprestano pratila misao da bi svaki dan, pa čak i svaki sat, mogao biti posljednji koji ćemo provesti sa njom", otkriva Emili.

Operacija je čak četiri puta zakazivana i odgađana, što je roditeljima dodatno pojačavalo strah i neizvjesnost.

Drama u operacionoj sali: Srce joj je bilo zaustavljeno 94 minuta

Esma je konačno operisana u julu 2021. godine, u Univerzitetskoj bolnici u Bristolu. Zahvat je izveo kardiohirurg, profesor Masimo Kaputo.

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Roditelji su u devet časova ujutro poljubili svoju djevojčicu i predali je ljekarima. Kako bi makar malo skrenuli misli tokom sedmočasovne operacije, otišli su sa porodicom u kupovinu dječje odjeće i igračaka.

"Metju je bio prestravljen zbog mogućih komplikacija, dok sam ja osjećala određeno olakšanje jer je operacija konačno počela. Tog dana jedva da smo progovorili koju riječ", prisjeća se Emili.

Tokom složenog zahvata, Esmino srce bilo je zaustavljeno puna 94 minuta, dok je aparat za vantjelesni krvotok održavao cirkulaciju i snabdijevanje njenog tijela kiseonikom.

U četiri časa popodne stigla je vijest koju su roditelji s nestrpljenjem čekali: operacija je prošla uspješno i bez komplikacija.

"Kada smo ušli, doživjeli smo šok. Svuda po njenom tijelu bile su žice i cjevčice. Ali ljekar nam je rekao da je sve prošlo prema planu. Pomislila sam samo: 'Nevjerovatno, ovaj čovjek je spasao život mojoj kćerki'", kaže majka.

Danas skija, pliva i ide na balet!

Nakon samo nedjelju dana provedenih u bolnici, Esma je puštena kući. Danas ova živahna petogodišnjakinja trenira gimnastiku, skija, pliva i ide na balet. Iako i dalje redovno uzima terapiju i u budućnosti je očekuje još jedna operacija, trenutno nema simptome bolesti.

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"Nismo vjerovali da će Esma ikada prohodati ili progovoriti. Kada vam saopšte da vaše dijete, staro svega deset dana, ima srčanu slabost, ne znate šta donosi sutra. Neizmjerno smo srećni što je sa nama i veoma ponosni na nju", poručuje Emili.

Svoje teško iskustvo porodica je pretvorila u želju da pomogne drugima. Metju je trčao maratone, Emili je istrčala polumaraton u Kardifu, a mala Esma je sa drugarima iz škole učestvovala u humanitarnim biciklističkim trkama.

Zajedno su prikupili čak 44.000 evra za Britansku fondaciju za srce, zbog čega su dobili priznanje za izuzetan doprinos.

Emili i Metju nedavno su otputovali u Las Vegas, gdje su izgovorili sudbonosno "da". Uz njih je bila i Esma, sa kojom danas dijele radost porodičnih trenutaka za koje su nekada strahovali da ih nikada neće doživjeti, prenosi "Žena Blic".