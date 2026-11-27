Ovan

Imate priliku da završite nešto što ste dugo odlagali, ali nemojte sve pokušavati sami. Partner bi mogao pokazati romantičnu stranu, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Obratite pažnju na držanje tijela.

Bik

Posvetite se planovima koji zahtijevaju strpljenje i nemojte odustajati zbog prepreka. U ljubavi vas očekuje više spontanosti, a slobodni bi mogli dobiti kompliment od osobe koja im se dopada. Pripazite na probavu.

Blizanci

Kreativne ideje mogle bi vam pomoći da riješite problem koji vas opterećuje. Zauzeti će uživati u zajedničkom druženju, dok slobodne očekuje flert s osobom koju su nedavno upoznali. Ne preskačite obroke.

Rak

Nečiji savjet mogao bi vam pomoći da drugačije sagledate situaciju. Partner će cijeniti pažnju, a slobodni bi mogli shvatiti da im se dopada osoba koju su ranije posmatrali kao prijatelja. Unosite više vitamina.

Lav

Samopouzdanje će vam pomoći da se izborite za ono što želite. U ljubavi su mogući zanimljivi obrti, dok slobodne očekuje pažnja nekoga ko ne krije simpatije. Ne zanemarujte potrebu za fizičkim aktivnostima.

Djevica

Dobra procjena pomoći će vam da izbjegnete nepotrebne troškove. Partner bi mogao predložiti zajednički plan, a slobodni će uživati u razgovoru koji obećava nastavak. Obratite pažnju na zdravlje.

Vaga

Ne dozvolite da tuđa neodlučnost utiče na vaše planove. Zauzeti bi trebalo da pokažu više inicijative u vezi, dok slobodne može privući osoba neobičnog smisla za humor. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu.

Škorpija

Neko bi mogao prepoznati vaš trud i ponuditi vam zanimljivu saradnju. U ljubavi nemojte prikrivati ono što vas muči, a slobodni bi mogli započeti zanimljivu komunikaciju. Obratite pažnju na krvni pritisak.

Strijelac

Želja za novim iskustvima podstaći će vas da izađete iz rutine. Partner će vas iznenaditi zanimljivim prijedlogom, dok slobodni mogu upoznati nekoga ko dijeli njihova interesovanja. Pripazite na unos šećera.

Jarac

Ne potcjenjujte značaj malih koraka, jer vas upravo oni vode ka većem cilju. Zauzeti će imati priliku da učvrste povjerenje s partnerom, a slobodni bi mogli dobiti poziv koji nisu očekivali. Više pažnje posvetite njezi kože.

Vodolija

Druženje i razmjena ideja donijeće vam inspiraciju za nešto novo. Partner bi mogao tražiti jasnije odgovore, dok slobodne očekuje poznanstvo s osobom koja će ih osvojiti neposrednošću. Pripazite na vid i zamor očiju.

Ribe

Nemojte prihvatati tuđe obaveze iz osjećaja dužnosti. U ljubavi vas očekuje više nježnosti, a slobodni bi mogli dobiti priliku za susret s osobom koja im se dopada. Posvetite pažnju oralnom zdravlju.