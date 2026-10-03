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Stiže novac: Evo ko će dobiti pare do 10. oktobra, jedan znak da igra igre na sreću

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03.10.2026 08:19

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Foto: pexels/Willfried Wende

Danas je krenula retrogradna Venera u Škorpiji, a neki znakovi će uspjeti da izbjegnu negativan položaj planeta i zarade novac do 10. oktobra.

Retrogradna Venera je alarm za ulaganja, tako da treba biti oprezan sa dugovima i kreditima do 15. novembra.

Znakovi kao što su Rakovi, Djevice, Vodolije i Strijelčevi mogu da računaju na sigurnu zaradu u narednih sedam dana jer su zvijezde na njihovoj strani.

RAK

Mars i Jupiter u Lavu donose vam veliku zaradu. Imate priliku da budete nagrađeni za svoj dosadašnji trud. To može da bude i bonus.

DJEVICA

Sezona Vage donosi vam stabilnu zaradu. Možete da unaprijedite poslovanje, mada budite strpljivi ako se pregovori budu odlagali zbog retrogradne Venere.

VODOLIJA

Neptun u dobrim aspektima donosi vam odličnu zaradu i nove pregovore o novcu. To može da nagovijesti i novi vrijedan ugovor o radu.

STRIJELAC

Saturn vam daje nešto što ste zaslužili svojim dugogodišnjim radom. Dakle, iako naplata novca ide sporo, ona će biti sigurna.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Škorpija.

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