Stiže ogromno bogatstvo za tri znaka: Pogledajte kome novac pada s neba

Dok se većina bori sa jesenjim računima i broji dane do sljedeće plate, zvijezde su za pojedine pripremile scenario potpuno drugačiji od toga.

Astrolozi najavljuju da oktobar donosi čudo koje se ne viđa često, kosmička vrata se otvaraju, a finansijski blagoslov stiže onima koji su čekali najduže. Za Lava, Djevicu i Ribe riječ „besparica“ odlazi u prošlost, a pogađa ih tolika sreća da će im jedina briga biti kako da rasporede neočekivano bogatstvo.

Preokret od kog se život mijenja iz korijena

Ovdje nije riječ o prolaznoj sreći ili sitnom dobitku. U pitanju je energija koja briše dugove i otvara puteve za koje ste vjerovali da su zauvijek zatvoreni.

Lav

Naplata za godine truda: Lavovi su navikli da sve osvajaju sopstvenom snagom i teškim radom, ali u oktobru se sve okreće. Planete su se namjestile tako da njihova upornost konačno dobija opipljivu potvrdu. Očekujte poziv ili ponudu kakva se dobija jednom u životu. Za vas oktobar nije samo još jedan jesenji mjesec, već početak nove ere u kojoj novac prestaje da bude problem.

Ribe

Priliv sa strane koju niste očekivali: Ribe će osjetiti šta znači prava kosmička pravda. Možda stiže nasljedstvo, stari dug koji ste davno otpisali ili projekat koji preko noći postaje „zlatna koka“. Intuicija će vas odvesti pravo do izvora zarade, a sreća će vas pratiti u svakom riziku na koji se odlučite.

Djevica

Kraj finansijske neizvjesnosti: Djevicama je sigurnost najvažnija, a oktobar im donosi baš to - stabilnost o kakvoj su sanjale. Vaše polje finansija svijetli jače nego ikada. Bilo da je riječ o povišici, bonusu ili dobitku u igrama na sreću, novac će se prosto „lijepiti“ za vas. Više nećete morati da birate između želja i mogućnosti.

„Mnogi strahuju od velikog uspjeha, ali Lav, Djevica i Ribe svoju su lekciju naučili kroz godine odricanja. Oktobar nije samo običan list na kalendaru, već trenutak kada kosmos odlučuje da vam vrati sve što vam je dugo uskraćivao. Ne čudite se ako se sve promijeni preko noći kada lavina krene, važno je samo da ne stojite sami sebi na putu“, ističu astrolozi.

Otvorite se za promjene, jer ove jeseni vas pogađa tolika sreća da će sve muke iz prošlosti postati samo blijeda uspomena, prenosi Krstarica.