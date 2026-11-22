Poslije perioda preispitivanja, nesigurnosti i brojnih prepreka, pojedini pripadnici Zodijaka mogli bi konačno da odahnu. Astrolozi početak sezone Strijelca povezuju sa hrabrošću, samopouzdanjem i spremnošću da se iskoriste prilike koje su ranije djelovale nedostižno.

Iako se promjene neće dogoditi preko noći, za tri horoskopska znaka ovo bi mogao da bude trenutak kada počinju da donose odluke koje će im dugoročno koristiti. Posebno zanimljiv mogao bi da bude finansijski aspekt, jer će neki konačno pronaći način da bolje naplate svoj rad, pokrenu nove poslove ili naprave pametnije planove za budućnost.

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Strijelac

Za Strijelčeve počinje period u kojem će ponovo imati osjećaj da drže konce svog života u svojim rukama. Sunce ulazi u njihov znak i, prema astrološkim tumačenjima, donosi im nalet optimizma, samopouzdanja i želje za promjenama. Ako su prethodnih nedjelja bili opterećeni brigama, naročito onim koje se tiču budućnosti, sada bi mogli da pronađu način da se oslobode nepotrebnog pritiska. Na poslovnom planu otvaraju se mogućnosti da pokažu svoje sposobnosti i preuzmu inicijativu. Oni koji razmišljaju o promjeni posla, dodatnoj zaradi ili pokretanju sopstvenog projekta mogli bi da dobiju novi podsticaj. Novac bi mogao da postane važna tema, ali najveću korist imaće oni koji budu spremni da prepoznaju dobru priliku i ne donose ishitrene odluke.

Bik

Bikovi su poznati po upornosti, ali čak i oni ponekad izgube strpljenje kada rezultati izostaju. Upravo zato bi period od 22. novembra mogao da im donese osjećaj olakšanja. Prema horoskopu, ulazak Sunca u Strijelca podstiče ih da izađu iz zone komfora i počnu više da vjeruju u sebe. Odluke koje su dugo odlagali sada bi mogle da dođu na red. Posebno se ističe poslovna i finansijska strana života. Bikovi bi mogli da razmotre mogućnost dodatnog prihoda, razgovaraju o boljim uslovima rada ili konačno zatraže ono što smatraju da zaslužuju. Za pojedine Bikove ovo bi mogao da bude početak stabilnijeg finansijskog perioda, naročito ako budu pažljivo raspolagali novcem i oslonili se na svoje iskustvo.

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Vodolija

Vodolije bi od 22. novembra mogle da osjete veliko rasterećenje. Sumnje koje su ih mučile prethodnih nedjelja polako gube na značaju, a na njihovo mjesto dolazi odlučnost. Prema astrološkim prognozama, ovo je period u kojem će pripadnici ovog znaka ponovo početi da vjeruju svojim idejama, čak i kada ih drugi ne razumiju. Upravo bi njihova originalnost mogla da bude najveća prednost. Na poslovnom planu moguće su zanimljive ponude, novi kontakti ili ideje koje bi u budućnosti mogle da donesu dodatnu zaradu. Vodolije koje se bave kreativnim poslovima, tehnologijom ili samostalnim projektima mogle bi posebno da budu motivisane da naprave iskorak.