Na nebu će danas doći do pojave supermjeseca, koji se još naziva i Dabrov mjesec, po životinji koja u to doba godine počinje da se sklanja od zime.

To je ujedno i doba godine kada su trgovci krznom u Sjevernoj Americi lovili dabrove zbog njihovog zimskog krzna, piše USA Tudej.

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Prema podacima NASA, do pojave supermjeseca dolazi kada se pun mjesec nađe u tački najbližoj Zemlji tokom cijelog mjeseca, a ovaj fenomen se naziva “perigej” i čini da Mjesec izgleda oko 30 odsto svjetliji i do 14 odsto veći nego inače.

Prema NASA, novembarski pun mjesec biće prvi u nizu od četiri supermjeseca koji će se pojaviti krajem 2026. i početkom 2027. godine.

Prema publikaciji “Farmers almanah” pun mjesec će dostići svoj vrhunac u utorak, 24. novembra, u 9.53 ujutru po istočnoameričkom vremenu.

Današnji supermjesec smatra se jednim od najvećih i najsjajnijih punih Mjeseca u 2026. godini, odnosno izgledaće nešto veće i svjetlije od prosječnog punog mjeseca, prenosi Tanjug.

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Naredni supermjeseci pojaviće se 24. decembra, 22. januara i 20. februara, a svaki nosi naziv povezan sa folklorom domorodačkih američkih plemena, kao i sa tradicijom kolonijalnih doseljenika i Evropljana.