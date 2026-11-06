Veći nos, veći muški ponos: Naučnici mjerili na mrtvacima

Veći nos, veći ponos kod muškaraca. To bi moglo da ukazuje jedno istraživanje napravljeno u Japanu i Južnoj Koreji urađeno na više od 120 preminulih muškaraca.

Muškarci s većim nosom u prosjeku imaju i duži penis, pokazala su istraživanja iz Japana i Južne Koreje, ali ljekari upozoravaju da se na osnovu nosa ne može pouzdano procijeniti veličina nečijeg polnog organa.

Ljekar Antoni Jun tvrdi da muškarci s većim nosom u prosjeku imaju penis dug oko 13,5 centimetara, a oni s manjim oko 10,4 centimetra, piše britanski "Metro".

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Brojke potiču iz japanskog istraživanja objavljenog 2021. godine u stručnom časopisu "Bejsik end Klinikal Androlodži".

Istraživači sa Medicinskog univerziteta prefekture Kjoto tokom obdukcija su izmjerili 126 preminulih muškaraca u tridesetim, četrdesetim i pedesetim godinama.

Poredili su veličinu nosa s dužinom ispruženog penisa, koja se koristi kao procjena dužine u erekciji.

Kod 27 muškaraca s nosom do 4,5 centimetara prosječna dužina ispruženog penisa bila je 10,37 centimetara. Kod šestorice s nosom dužim od 5,5 centimetara iznosila je 13,42 centimetra. Nakon dužine penisa u mirovanju, veličina nosa bila je faktor najjače povezan s dužinom ispruženog penisa. Autori su naveli da razlog za tu povezanost još nije jasan, prenosi "Kliks".

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Do sličnog zaključka došli su južnokorejski istraživači u istraživanju objavljenom 2023. godine u časopisu "Translejšn Androlodži en Urolodži". Analizirali su podatke 1.160 pacijenata jedne urološke klinike u Seulu, prosječne dobi 35,5 godina. Prosječna dužina ispruženog penisa bila je 11,2 centimetra.

Kao značajni predznaci dužine polnog organa izdvojili su se veličina nosa i indeks tjelesne mase (BMI). I nos i penis bili su veći kod muškaraca s nižim indeksom tjelesne mase.

Ne uzimati kao pravilo

Ljekarka Kler Grejndžer iz onlajn ambulante "Superdrag Onlajn Doktor" za "Metro" je kazala da postoje naučni dokazi o ovoj povezanosti, ali da je ne treba uzimati kao pravilo. Moguće objašnjenje su hormoni prije rođenja, prije svega testosteron, ali to je za sada samo teorija.

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"Ovi nalazi ne znače da se veličina nečijeg penisa može tačno predvidjeti samo gledanjem u nos. Istraživanja imaju ograničenja, a razlike među pojedincima su velike. Povezanost ne znači nužno da jedno uzrokuje drugo", rekla je.

Dodala je da veličina penisa ne određuje ni da li će muškarac imati problema s erekcijom. Takvi problemi mogu biti povezani sa stresom, anksioznošću, visokim krvnim pritiskom, dijabetesom, bolestima srca i krvnih sudova te nekim lijekovima.

Zato savjetuje muškarcima da se fokusiraju na opšte zdravlje, a ne na mjere, i da se kod upornih problema jave ljekaru.

Klinički seksolog Nes Kuper je za spomenuti medij navela da i nos i penis sadrže erektilno tkivo. Podsjetila je i da veličina penisa ne određuje koliko je seks ugodan.